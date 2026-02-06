Mack und Schühle AG

Die Mack & Schühle AG stellt den The Dalmore 17 Years erstmals auf dem deutschen Markt vor

Der Launch findet im Rahmen der renommierten Whisky-Messe "The Village" in Nürnberg statt

Owen

Der 17 Jahre alte Highland Single Malt steht exemplarisch für die jahrzehntelange Expertise von The Dalmore in der Reifung von Whisky in außergewöhnlichen Sherryfässern. Unter den wachsamen Augen der Whisky Maker reifte der New Make zunächst ca. 12 Jahre in amerikanischen Weißeichenfässern (Ex-Bourbon), die dem Whisky eine ausgewogene Basis aus weichen Vanille- und Honignoten verleihen.

Der Whisky reift anschließend für ca. 5 Jahre in einer Kombination aus drei Fasstypen - Amoroso-, seltenen Apostoles- und Matusalem-Oloroso-Fässern -, die exklusiv von einem der renommiertesten Sherry-Hersteller, González Byass, bezogen und sorgfältig ausgewählt wurden. Diese außergewöhnlichen Fässer sind aufgrund ihres hohen Alters und ihrer Seltenheit besonders geschätzt. Über Jahrzehnte reifen sie in spanischen Bodegas und prägen das Holz mit tiefen, süßen und vielschichtig aufgebauten Aromen, die dem The Dalmore Destillat zusätzliche Komplexität und Tiefe verleihen. Diese vielschichtige Reifung verleiht dem The Dalmore 17 Years Tiefe, Komplexität und dekadente Aromen. In der Nase zeigen sich Noten von Sevilla-Orangen, reifen Früchten und feinen Holzgewürzen. Am Gaumen entfalten sich Sommerfrüchte, Vanille und Toffee, ergänzt durch elegante Akzente von Zimt, Muskat und dunkler Schokolade, bevor der Whisky mit einem langanhaltenden, harmonischen Finish ausklingt.

Mit dieser Abfüllung erweitert die schottische Traditionsdestille ihre Principal Collection um einen weiteren hochwertigen Single Malt.

Bezugsquellen:

The Dalmore 17 Years Highland Single Malt (42,0%, 199,99 EUR/0,7 l UVP inkl. MwSt.) ist bei Mack & Schühle, im Fachhandel und im Getränkefachhandel erhältlich.