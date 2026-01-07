European Spas Association

Natur wirkt – Europas Kurorte als Zukunft der Gesundheit

Bild-Infos

Download

Brüssel (ots)

Gesundes Altern, wirksame Prävention und gesellschaftliche Resilienz zählen zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Europa verfügt dafür über einen oft unterschätzten Trumpf: seine Kurorte und natürlichen Heilressourcen. Anlässlich ihres 30‑jährigen Bestehens veröffentlicht die European Spas Association (ESPA) eine Sonderausgabe, die Kurorte als festen Bestandteil einer zukunftsorientierten Gesundheitsversorgung positioniert.

Europas Kurorte sind längst mehr als Orte der Erholung. Sie entwickeln sich zu aktiven Partnern moderner Gesundheitssysteme, die Prävention stärken, Rehabilitation begleiten und die Lebensqualität nachhaltig verbessern. Die Publikation zeigt deutlich: Naturheilmittel, therapeutische Landschaften und evidenzbasierte Kurmedizin sind keine Relikte, sondern hochaktuelle Antworten auf die steigende Zahl chronischer und lebensstilbedingter Erkrankungen wie Stressfolgen, muskuloskelettale Beschwerden, Herz‑Kreislauf‑Risiken oder metabolische Störungen. Gerade diese Erkrankungen lassen sich in Kurorten besonders effektiv behandeln – durch multimodale Programme, die Bewegung, Ernährung, mentale Gesundheit und natürliche Heilfaktoren systematisch verbinden.

„Kurmedizin mit lokalen natürlichen Heilmitteln schafft Brücken zwischen Medizin, Natur und Lebensstil – und genau darin liegt ihre Zukunftskraft für Europas Gesundheitssysteme. Langfristiges Wohlbefinden entsteht dort, wo medizinische Kompetenz und natürliche Ressourcen zusammenwirken“, erklärt Dr. Siyka Katsarova, Präsidentin der ESPA und Beraterin der EU‑Strategie für einen gesunden Lebensstil.

Die Sonderausgabe präsentiert Europas therapeutische Vielfalt – von Thermal- und Mineralwasser über Klima- und Thalassotherapie bis hin zu innovativen medizinischen Kurkonzepten. ESPA‑Mitglieder verbinden traditionelle Naturheilverfahren mit moderner Medizin, Bewegungstherapie, Ernährung, mentaler Gesundheit und nachhaltigen Lebensstilprogrammen.

Zahlreiche wissenschaftliche Studien aus ganz Europa belegen die Wirksamkeit natürlicher Therapien mit hoher Relevanz für chronische und lebensstilbedingte Erkrankungen; in der Post‑COVID‑Rehabilitation, bei psychischen Belastungen sowie in der onkologischen Nachsorge. Gleichzeitig leisten Kurorte einen messbaren Beitrag zu Prävention, gesundem Altern und einer nachhaltigen Gesundheitsökonomie.

Europa in Zahlen

• Über 1.000 Kurorte und Kliniken

• Rund 25 Millionen Gäste jährlich

• 50 Milliarden Euro Wertschöpfung

• 850.000 Arbeitsplätze

Die Jubiläumsausgabe ist abrufbar unter: https://europeanspas.eu