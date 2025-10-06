news aktuell Academy

Klartext statt Fachchinesisch: So kommunizieren Sie überzeugend und wirkungsvoll

Eine Inhouse-Schulung der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Komplexe Inhalte klar und wirkungsvoll zu vermitteln, ist eine Schlüsselkompetenz für Fach- und Führungskräfte. In diesem Workshop mit Alice Häuser lernen Sie, wie Sie Fachthemen verständlich, spannend und mitreissend präsentieren - egal ob bei Panels, Interviews oder in der internen Kommunikation.

Workshop für Fach- und Führungskräfte zur Entwicklung verständlicher, spannender Kommunikation - für Panels, Interviews oder interne Präsentationen.

Sie erfahren, wie Sie komplizierte Inhalte auf den Punkt bringen, Fachjargon vermeiden und Ihre Botschaften so aufbereiten, dass sie Ihre Zielgruppe erreichen und überzeugen. Mit praxisnahen Übungen arbeiten wir an klarer Sprache, Struktur und Präsenz, um Inhalte lebendig und verständlich zu transportieren. Auf Wunsch nutzen wir Kameraübungen, um Wirkung und Verständlichkeit zu reflektieren.

Alice Häuser bringt über 30 Jahre journalistische Erfahrung mit - von der Auslandskorrespondentin bis zur Trainerin für Führungskräfte und Experten. Sie zeigt Ihnen, wie Sie durch authentische Kommunikation und Storytelling die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe gewinnen und komplexe Inhalte greifbar machen.

Programm

Komplexe Inhalte verständlich aufbereiten

Klartext statt Fachsprache: gezielt vereinfachen und präzisieren

Spannende Botschaften entwickeln und auf den Punkt bringen

Lebendige Sprache und Storytelling nutzen

Optional: Videoanalyse für Präsenz und Verständlichkeit

Diese Schulung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die lernen möchten, komplexe Inhalte verständlich und wirkungsvoll zu vermitteln - bei öffentlichen Auftritten, Panels, Interviews oder internen Präsentationen.

Trainering Alice Häuser ist zertifizierte Medientrainerin (BMTD) und seit über 30 Jahren Journalistin in TV, Radio und Print. Sie trainiert Führungskräfte, Pressesprecher und Experten darin, komplexe Inhalte verständlich zu formulieren, Botschaften klar zu transportieren und mit Persönlichkeit zu überzeugen.

Eckdaten

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 8 Stunden inkl. Pausen

Termin: nach Absprache

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.

Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop via zoom möglich.

Hier kommen Sie zur Programm-Seite dieser Inhouse-Schulung.

Hier geht´s zur Übersicht aller Inhouse-Schulungen der news aktuell Academy.