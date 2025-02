Atlassian

Frischer Wind in der Boxengasse: Williams und Atlassian kündigen Titelpartnerschaft an und formen Atlassian Williams Racing

Frankfurt am Main (ots)

Williams Racing und Atlassian geben eine neue, langfristige Titelpartnerschaft bekannt, die eine neue Ära für das ikonische Formel-1-Team als Atlassian Williams Racing einleiten wird.

Williams, das sich mit 114 Siegen, 9 Konstrukteursmeisterschaften und 7 Fahrermeisterschaften den zweiten Platz in der Liste der erfolgreichsten Teams der Formel-1-Geschichte teilt, arbeitet ab sofort mit Atlassian (NASDAQ: TEAM), einem führenden Anbieter von Software für Teamzusammenarbeit und Produktivität mit über 300.000 Kunden weltweit, zusammen.

Diese Partnerschaft bringt zwei Organisationen zusammen, die von Teamarbeit angetrieben werden: Die KI-gestützte Kollaborationssoftware von Atlassian ermöglicht es Teams, ihre Arbeit zu planen und zu verfolgen, Ziele abzustimmen und Wissen nutzbar zu machen. Seit fast 50 Jahren tritt Williams in der F1 an - der ultimative Test für Teamarbeit über eine Vielzahl von Disziplinen hinweg auf dem Weg zu sportlichem Erfolg.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Atlassian der offizielle Titelpartner, offizieller Technologiepartner und offizieller Partner für Kollaborationssoftware. Das mehrjährige Engagement ist der größte Partnerschaftsdeal in der 48-jährigen Geschichte von Williams und unterstreicht seine Position als Ikone einer der beliebtesten und am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Es ist ein weiteres Vertrauensvotum für den Comeback-Plan des Teams, seine Transformation und zukünftige Erfolge in der Weltmeisterschaft zu erzielen.

Mit seinem "System of Work" für technologiegetriebene Unternehmen wird Atlassian eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung dieser Transformation spielen. Das "System of Work" ist Atlassians gezielter Ansatz zur Teamarbeit. Er stellt die Vernetzung aller Teams und den Nutzen von KI in den Vordergrund, um Ergebnisse zu verbessern und Innovation voranzutreiben. Die Einführung dieses Ansatzes und der Atlassian-Produktpalette bei Williams wird das Potenzial von Atlassian Williams Racing freisetzen, die Zusammenarbeit vertiefen und so die Leistung auf der Rennstrecke steigern.

Als offizieller Titelpartner wird die Marke Atlassian prominent auf den FW47-Rennwagen zu sehen sein, die in der Formel-1-Saison 2025 von Alex Albon und Carlos Sainz - eine der beeindruckendsten Besetzungen im Feld - gefahren werden. Die Rennwagen werden am Freitag in Silverstone enthüllt werden. Die Marke Atlassian wird auch in allen Aspekten der Teamumgebung sowohl an der Strecke als auch an Williams Hauptsitz in Grove integriert.

Das heute enthüllte neue Atlassian Williams Racing-Logo symbolisiert diese Partnerschaft. Es vereint die Identitäten von Atlassian und Williams Racing, indem es die beiden Marken nahtlos kombiniert und charakteristische Blautöne aus der Farbpalette beider Marken integriert.

Der FW47 wird am Freitag mit einer speziellen, einzigartigen Lackierung vorgestellt, um die Partnerschaft zu feiern, bevor die offizielle Renngestaltung für 2025 am 18. Februar beim Saisonstart der F1 im Londoner The O2 enthüllt wird.

James Vowles, Team Principal, Atlassian Williams Racing: "Ich freue mich, Atlassian in der Formel 1 willkommen zu heißen und über unsere Evolution zu Atlassian Williams Racing. Eine Titelpartnerschaft in dieser Größe und Bedeutung zu gewinnen, ist ein denkwürdiger Tag in der glorreichen Geschichte unseres Teams und ein wichtiger Meilenstein in unserer Comeback-Transformation. Wir schaffen die optimalen Voraussetzungen, um dieses Team zurück an die Spitze des Feldes zu bringen. und Mit Atlassian haben wir einen Partner, der durch seine Technologie und Tools unser volles Potenzial freisetzen wird, indem er die Teamarbeit und Zusammenarbeit in der gesamten Organisation verbessert. Unsere Werte und Ambitionen passen perfekt zusammen, und ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen können."

Mike Cannon-Brookes, CEO, Atlassian: "Die Formel 1 ist der ultimative Teamsport. Hier arbeiten Ingenieure, Entwickler, kommerzielle Teams, Boxencrews und unzählige andere in Echtzeit mit unglaublicher Geschwindigkeit zusammen, um einen Platz auf dem Podium zu gewinnen. Atlassian teilt Williams' tiefe Überzeugung, dass Teamarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir wissen, dass großartige Teams mit den richtigen Tools und Praktiken Dinge erreichen können, die alleine unmöglich wären.

"Als eines der ersten globalen Technologieunternehmen aus Australien verstehen wir, wie es ist, Leidenschaft, Antrieb und den Glauben daran zu haben, etwas Großartiges aufzubauen. Dieses Team hat eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht, und ich glaube, dass Atlassian Williams Racing alle Grundlagen für eine neue goldene Ära hat."

Über Atlassian:

Atlassian ist ein weltweit führender Anbieter von Entwicklertools für agiles Projektmanagement. Im Zentrum der Anwendungen stehen Teams und deren Potential. Über 300.000 Unternehmen weltweit nutzen Atlassian-Tools, darunter General Motors, Walmart Labs, Bank of America Merill Lynch, Lyft, Verizon, Spotify und die NASA. Sie ermöglichen ihren Teams eine optimale Arbeitsweise durch die Software, die sie beim Projektmanagement, der Erstellung von Content, dem Service Management oder dem Teilen von Expertise unterstützt. Weitere Informationen zu Tools wie Jira, Confluence, Trello, Bitbucket, Opsgenie, Jira Service Desk und Jira Align unter https://atlassian.com.