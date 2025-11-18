SKYLOTEC

SKYLOTEC kündigt geplante Integration von LIBERVIT SAS zur Erweiterung taktischer Zugangslösungen an

Neuwied (ots)

SKYLOTEC, ein globaler Anbieter für Absturzsicherung, Rettungsgeräte und taktische Zugangstechnologien, hat eine Vereinbarung zur Integration des französischen Unternehmens LIBERVIT SAS getroffen. Somit erweitert SKYLOTEC sein Portfolio um hydraulische Aufbruchwerkzeuge für Militär, Polizei, Feuerwehr/Rettung und industrielle Anwendungen. Dieser Schritt setzt die Wachstumsstrategie im LEAF-Segment (Law Enforcement and Armed Forces) fort und stärkt die Position als „Global Leader in Tactical Access“.

LIBERVIT mit Hauptsitz in Perpignan, Frankreich, entwickelt, produziert und vertreibt seit 1993 hochwertige hydraulische und mechanische Rettungs- und Zugangswerkzeuge für professionelle Anwender weltweit. Das Unternehmen ist auf Lösungen für Rettungsdienste, Spezialeinheiten und industrielle Anwendungen spezialisiert und bedient Kunden in mehr als 65 Ländern über ein globales Händlernetzwerk.

Strategische Erweiterung des SKYLOTEC-Portfolios

Durch die geplante Integration von LIBERVIT wird SKYLOTEC seine Position als weltweit führender Spezialanbieter im Bereich taktischer Zugangslösungen weiter ausbauen. Die Ergänzung hochspezialisierter hydraulischer Zugangswerkzeuge erweitert das bestehende Portfolio und unterstreicht das Markenversprechen: „We get you there.“ – Einzelanwender und Teams zuverlässig an ihr Ziel bringen, egal wie groß die Herausforderung ist.

Die Integration soll unter dem Namen „SKYLOTEC – Special Operations Equipment (SOE)“ erfolgen. Alle bestehenden Ansprechpartner, Kundenbeziehungen und Betriebsstrukturen bleiben bestehen. Die Bereiche Logistik, Lieferketten, Rechnungsstellung und Serviceprozesse werden künftig über SKYLOTEC SOE koordiniert und weiter ausgebaut, um Effizienz und globale Verfügbarkeit zu steigern.

Der Standort Perpignan bleibt erhalten und wird perspektivisch weiterentwickelt. Die Produktion, der Service und die Entwicklung von LIBERVIT sollen ausgebaut werden. Gleichzeitig werden Vertrieb, Training und Kundendienst schrittweise in die Struktur von SKYLOTEC SOE integriert.

Als Hersteller ist SKYLOTEC – SOE einzigartig: Mit hydraulischer und mechanischer Öffnungstechnik, batteriebetriebenen Seilwinden für militärische und polizeiliche Einsätze sowie Kletter- und Boarding-Equipment für maritime, alpine und urbane Umgebungen bietet kein anderes Unternehmen ein vergleichbares Spektrum an Lösungen. Dieses Angebot wird durch speziell entwickelte Trainingsprogramme für Militär, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ergänzt.

Die geplante Integration von LIBERVIT ist ein wichtiger strategischer Schritt für SKYLOTEC, seine Position als führender Anbieter von taktischen Zugangslösungen nachhaltig zu stärken. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglicht die Entwicklung leistungsfähiger, innovativer und sicherer Lösungen, die Kunden weltweit unter anspruchsvollsten Bedingungen optimal unterstützen.

