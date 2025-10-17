Fürstentum Liechtenstein

Ehrung für langjähriges Engagement für das Jugend und Sport (J+S) Programm

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Im feierlichen Rahmen wurden am Freitag, 17. Oktober, im Restaurant Klubhaus Schaan acht engagierte Leiterinnen und Leiter für ihre langjährige Tätigkeit im Rahmen des J+S Programms ausgezeichnet. Hubert Büchel, Minister für Inneres, Wirtschaft und Sport würdigte in seiner Ansprache das grosse ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen und hob die bedeutende Rolle der Trainerinnen und Trainer für die sportliche und persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hervor.

Die geehrten Personen engagieren sich seit 10, 20 oder sogar 30 Jahren im grössten Breitensportförderprogramm der Schweiz und Liechtensteins. Eine besondere Ehrung erhielt René Pfiffner, der mit einem goldenen Anhänger für sein beeindruckendes, 30-jähriges Wirken als J+S-Leiter ausgezeichnet wurde.

"Verlässliche und treue Leiterpersonen sind das Herzstück von J+S", betonte Sportminister Büchel. Ohne ihren langjährigen Einsatz wären zahlreiche Trainings, Wettkämpfe, Lager und sportliche Erlebnisse für die Jugend nicht möglich.

Im Anschluss an die Ehrung genossen die Gäste ein gemeinsames Essen, bei dem viele persönliche Geschichten, schöne Erinnerungen und unvergessliche Momente ausgetauscht wurden. Ein gelungener Anlass, der den Wert des freiwilligen Engagements einmal mehr unterstrich.