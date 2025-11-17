Lockton Switzerland

Ein natürlicher nächster Schritt im Engagement für Schweizer Kunden

Lockton verstärkt die Präsenz in der Schweiz

Zürich (ots)

Lockton, der weltweit grösste unabhängige Versicherungsbroker in Familienbesitz, baut seine Präsenz in der Schweiz mit neuen Standorten in Zürich und Genf aus - ein konsequenter Schritt im langjährigen Engagement für Schweizer Kunden. Aufbauend auf der erfolgreichen Zusammenarbeit mit multinationalen Kunden markiert die von der FINMA im Oktober 2025 erteilte Lizenz einen wichtigen Meilenstein für das Engagement von Lockton im Schweizer Markt.

Mit der neuen Struktur stärkt Lockton die Kundennähe und bietet massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen mit komplexen, nationalen und grenzüberschreitenden Risiken.

Schweizer Führungsteam mit internationaler Erfahrung

Die Schweizer Gesellschaft wird von Stephan Bachmann, CEO der Lockton Switzerland GmbH mit Sitz in Zürich, geleitet. Romain Hémery übernimmt die Leitung der Romandie und wird von Genf aus agieren. Beide verfügen gemeinsam über mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Beratung und Strukturierung anspruchsvoller Versicherungsprogramme.

Zum Führungsteam gehören Christian Leder und Michael Forster, die im ersten Quartal 2026 zum Team stossen werden. Weitere personelle Ergänzungen werden folgen.

Fokus auf Kunden, Branchen und Partnerschaften

Lockton Schweiz konzentriert sich auf ausgewählte Branchen der Schweizer Wirtschaft und auf die Betreuung multinationaler und grosser nationaler Unternehmen. Dabei nutzt das Team die globalen Ressourcen von Lockton, den Zugang zu internationalen Märkten und eine weitreichende geografische Präsenz, um individuelle Lösungen mit lokalem Fokus zu entwickeln.

Die langjährige Partnerschaft mit Funk bleibt ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie und gewährleistet die weitere Zusammenarbeit bei gemeinsamen Kunden.

"Lockton tätigt bedeutende Investitionen in ganz Kontinentaleuropa. Die Stärkung unserer Präsenz in der Schweiz ist eine natürliche Erweiterung unserer bisherigen Aktivitäten, basierend auf den Beziehungen, die wir zu unseren Schweizer Kunden aufgebaut haben", sagt EJ Hentenaar, CEO von Lockton Europe. "Die Schweiz ist die Heimat innovativer und marktführender multinationaler Unternehmen. Mit einem starken Team vor Ort können wir unser Versprechen eines hervorragenden Kundenservice noch effektiver einlösen und die gesamte Stärke der globalen Kompetenzen von Lockton auf den Schweizer Markt bringen."

Stephan Bachmann, CEO von Lockton Switzerland GmbH, fügt hinzu: "Seit meinem Eintritt bei Lockton bin ich begeistert von der Kunden- und Mitarbeiterorientierung, der Unabhängigkeit, dem Unternehmergeist und der langfristigen Perspektive des Unternehmens. Lockton ist ein Unternehmen, das sich ganz auf seine Kunden konzentriert und sie an erste Stelle setzt - ein Grundsatz, der sich mit meinen Überzeugungen deckt. Diese Philosophie in der Schweiz umzusetzen bedeutet, globale Reichweite mit Schweizer Präzision zu verbinden und messbaren Mehrwert dort zu schaffen, wo es für die Kunden am wichtigsten ist."

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie in unserem Newsroom.