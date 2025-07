CONET Technologies Holding GmbH

Mit dem Salesforce-Spezialisten KERUN.ONE verstärkt die CONET-Gruppe ihre Plattformexpertise

Bonn (ots)

KERUN.ONE ergänzt das CONET-Leistungsfeld Business Applications - ein wichtiger Schritt zur konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie HORIZON28.

Die CONET-Gruppe erweitert ihr Leistungsportfolio im Bereich Business Applications um eine zentrale Plattformtechnologie: Mit KERUN.ONE gewinnt CONET einen etablierten Spezialisten für Salesforce-Anwendungen, der auf die nahtlose Implementierung und wertschöpfende Nutzung von Cloud-Lösungen im gehobenen Mittelstand fokussiert ist. Das mehr als 50-köpfige internationale Expertenteam bringt langjährige Projekterfahrung sowie fundiertes Technik-Know-how aus dem Salesforce-Ökosystem in die Bonner IT-Beratungsgruppe ein. Mit KERUN.ONE als integralem Bestandteil der Unternehmensgruppe erreicht CONET einen weiteren Meilenstein der eigenen Wachstums- und Entwicklungsstrategie HORIZON28. Auch in anderen Technologiefeldern wie SAP, ServiceNow, Cyber Security oder der Beratung zu Enterprise Architecture Management sowie in ausgewählten Endmärkten prüft CONET kontinuierlich passende Ergänzungen durch gezielte Unternehmensakquisitionen.

Für die Kunden beider Unternehmen entstehen durch die Verbindung spürbare Mehrwerte in Bereichen wie Prozessdigitalisierung und Cloud-basierte Geschäftsabläufe. Komplexe Digitalisierungsprojekte lassen sich künftig noch effektiver umsetzen - insbesondere dort, wo moderne CRM-Lösungen wie Salesforce nahtlos in umfassende IT-Landschaften eingebettet werden müssen. Durch die gebündelten Kompetenzen entsteht ein erweitertes Leistungsportfolio, das weit über klassische Tool-Implementierungen hinausreicht und einen ganzheitlichen Lösungsansatz entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette ermöglicht.

Während CONET bereits eine führende Rolle im Public Sector einnimmt, stärkt KERUN.ONE gezielt die Plattformexpertise in den im Rahmen von HORIZON28 adressierten Wachstumssegmenten Finance & Insurance, Manufacturing sowie Energy & Utilities. Mit dem zusätzlichen Standort in Griechenland baut CONET zudem seine internationale Präsenz aus - und setzt damit ein weiteres Zeichen für nachhaltiges Wachstum in Europa.

"Das hochspezialisierte Team von KERUN.ONE ergänzt unser Leistungsfeld Business Applications ideal", sagt CONET-CEO Martin Wibbe. "Gemeinsam kommen wir unserem Ziel, unsere Kunden als IT Full-Service Provider über alle Projektphasen einer erfolgreichen digitalen Transformation ganzheitlich zu begleiten, einen wichtigen Schritt näher. Mit KERUN.ONE an unserer Seite treiben wir die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie HORIZON28 gezielt voran - insbesondere den Ausbau technologischer Exzellenz, die Erschließung neuer Marktsegmente und die Stärkung unseres Portfolios durch passgenaue Kompetenzzuwächse, um in allen für unsere Kunden relevanten Plattformtechnologien liefer- und leistungsfähig zu sein."

KERUN.ONE-Geschäftsführer Sascha Emons sieht in der Aufnahme in die CONET-Gruppe einen konsequenten nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens: "Wir haben KERUN.ONE gegründet, um die Potenziale von Salesforce für den Mittelstand nutzbar zu machen - mit einem fokussierten Team, tiefem Plattformverständnis und servicebewusster Kundenorientierung. Der Schritt in die CONET-Gruppe eröffnet uns hervorragende Perspektiven: Wir können unsere Stärken weiter ausbauen, größere Projekte realisieren und unsere Marktpräsenz deutlich steigern - in einem Umfeld, das unsere Werte und unseren Anspruch teilt."

Über CONET

Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI, Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud & Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance über Energy & Utilities und Manufacturing bis hin zum Public Sector & Defense. Mit Hauptsitz in Bonn und 16 weiteren Standorten in Europa steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.