Swiss GRC AG

Risikomanagement neu denken für eine nachhaltige Entscheidungsqualität

Luzern (ots)

Geopolitische Spannungen, technologische Umbrüche und zunehmende Regulierung verändern grundlegend, wie Unternehmen Risiken verstehen und managen müssen. Dass viele Krisen dabei hausgemacht sind, bestätigt auch der jüngst veröffentlichte ERM Report 2025, eine gemeinsame Studie der Hochschule Luzern und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel, an der Swiss GRC als Kooperationspartner beteiligt war.

In einer neu veröffentlichten Analyse argumentiert Prof. Dr. Stefan Hunziker, Professor für Risikomanagement an der Hochschule Luzern (HSLU), dass diese Entwicklungen ein neues Verständnis der Rolle des Risikomanagements in Führung und strategischen Entscheidungen erfordern.

Sein Beitrag erscheint in der aktuellen Ausgabe des GRC Compass, der vierteljährlichen Thought-Leadership-Plattform von Swiss GRC, die führende Stimmen aus der globalen Governance-, Risk- und Compliance-Community vereint.

Hunziker zeigt auf, dass viele Organisationen umfangreiche Risikoprozesse aufgebaut haben, diese jedoch oft nicht in die entscheidenden strategischen Diskussionen einfliessen. Informationen sind reichlich vorhanden, doch echte Erkenntnis bleibt häufig aus. Ein zentraler Grund dafür ist, dass Risiken oft nicht in einer Form dargestellt werden, die der natürlichen Wahrnehmung von Unsicherheit durch Führungskräfte entspricht.

Auf Grundlage von Erkenntnissen aus Psychologie, Kognitionswissenschaft und Entscheidungsforschung betont Hunziker, dass Menschen Unsicherheit über Geschichten, Kausalzusammenhänge und Szenariospannen verstehen - nicht über isolierte Werte. Verteilungen schaffen eine realistischere, entscheidungsrelevante Grundlage und machen zugrunde liegende Annahmen sichtbar. Wird Unsicherheit konsequent in Strategieprozesse, Performance-Steuerung und Investitionsentscheide integriert, entwickelt sich Risikomanagement von einer administrativen Pflicht zu einer echten Führungsdisziplin.

Der aktuelle Ausgabe des GRC Compass steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://swissgrc.com/Downloads/TheGRCCompass/Edition2