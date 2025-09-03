good response GmbH

Neuer ESG-Champion im DACH-Raum: :response übernimmt imug

Frankfurt / Hannover (ots)

Die good response GmbH hat das Beratungsteam der imug GmbH sowie die Marke imug erworben. Seit dem 3. September ist Deutschlands erste Nachhaltigkeitsberatung vollständig in :response integriert. Alle Aktivitäten werden unter der Marke :response weitergeführt. Nicht Teil der Übernahme ist das Geschäftsfeld Marktforschung unter dem Namen imug | research.

Mit dem Zusammenschluss entsteht eine der führenden, unabhängigen Beratungen im deutschsprachigen ESG- und Nachhaltigkeitsmarkt. Gemeinsam betreuen :response und imug rund 150 Kunden aus dem Mittelstand, internationale Großunternehmen, Banken und den öffentlichen Sektor.

"Nachhaltigkeit ist jetzt kein Hype mehr, sondern schlichte Business-Realität. Mit dieser Akquisition setzen wir ein starkes Signal im ESG-Markt: Wir wachsen aus eigener Stärke und bieten unseren Kunden Kompetenz für die Transformation. Nachhaltigkeit setzt sich durch, wenn sie wirksam, wirtschaftlich erfolgreich und glaubwürdig ist", so Arved Lüth, Geschäftsführer der good response GmbH.

"Die neuen Kompetenzen bedeuten für unsere Kunden: mehr Know-how, mehr Perspektiven, mehr Impact. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, um die entscheidenden Transformationsthemen von ESG bis KI erfolgreich zu gestalten", ergänzt Stefan Dahle, Mitglied der Geschäftsleitung der good response GmbH und ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter der imug GmbH.

imug wurde 1992 von Prof. Dr. Dr. Ursula Hansen und Dr. Ingo Schoenheit als Institut für Markt, Umwelt und Gesellschaft gegründet und zählt zu den renommierten Nachhaltigkeitsspezialisten im deutschsprachigen Raum.

:response wurde 2007 von Arved Lüth gegründet und hat sich als führender "pure play" im ESG-Consulting etabliert.

Die good response GmbH mit Standorten in Frankfurt, Hannover und Berlin ist unter der Marke :response für den Mittelstand, international tätige Großunternehmen und den öffentlichen Sektor tätig. Das multidisziplinäre Team arbeitet mit seinen Kunden zu Nachhaltigkeitsstrategie, ESG-Reporting, Biodiversität, Wasser- und Klimarisiken, Dekarbonisierung, Sustainable Supply Chains, Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Städten. Zu den bekannten Referenzen gehören unter anderem BASF, BNP Paribas Real Estate, BioNTech, BAUHAUS, DEG, E.ON, Gira, Helaba, KfW, Lavazza, McCain Foods, Mercedes Benz, Otto Group, Pfizer, Ritter Sport, Telekom, Volkswagen, die Bundesregierung, der UN Global Compact und zahlreiche deutsche Großstädte.