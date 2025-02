SLOVAKIA TRAVEL

SLOWAKEI REISEN: Slowakei eröffnet Auslandsvertretung in Skandinavien

Bratislava, Slowakei (ots/PRNewswire)

SLOVAKIA TRAVEL, die nationale Organisation zur Förderung des Tourismus, hat offiziell ihre nächste Vertretung auf einem ausländischen Markt eröffnet. Am Donnerstag, den 16. Januar 2025, fand in der finnischen Hauptstadt Helsinki die feierliche Eröffnung der Auslandsvertretung von SLOVAKIA TRAVEL für die nordischen Länder (Slovak Tourism Representation for Nordic Countries) statt.

Die Veranstaltung fand vor der offiziellen Eröffnung der größten skandinavischen Messe, der Matka 2025, statt, auf der jedes Jahr die größten Reiseveranstalter der nordischen Länder und nationale Agenturen zur Förderung des Tourismus zusammen mit Reiseveranstaltern aus der ganzen Welt vertreten sind.

Die skandinavischen Länder (Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark) wurden somit neben der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen und Israel als Orte aufgenommen, in denen SLOVAKIA TRAVEL aktiv und gezielt für die Slowakei als attraktives Reiseziel werben wird.

"Das Ziel der intensiven und systematischen Werbung für die Slowakei auf dem skandinavischen Markt durch die ständige Vertretung in der Person unserer Kollegin Daniela Bezáková ist die Erneuerung der Beziehungen zwischen der Slowakischen Republik und den nordischen Ländern mit dem Ziel einer hochwertigen Präsentation der Slowakei als attraktives Reiseziel. Ich glaube, dass wir dieses Ziel durch unsere gemeinsamen Anstrengungen schrittweise erreichen werden", sagte SLOVAKIA TRAVEL Generaldirektorin Ivana Vala Magátová.

Der Botschafter der Slowakischen Republik in Helsinki, Dušan Krištofík, lobte die Entscheidung von SLOVAKIA TRAVEL, eine Auslandsvertretung für die nordischen Länder aufzubauen. "Für mich ist es immer eine große Ehre, Zeuge eines Ereignisses zu sein, das nicht nur Länder, sondern vor allem ihre Bürger vereint. Obwohl Skandinavien und die Slowakei weit voneinander entfernt sind, sind wir uns in den letzten Jahren näher gekommen, und für die Entwicklung des Tourismus ist dies eine wichtige und positive Dimension", betonte er .

"Touristen aus Skandinavien kommen hauptsächlich in den Sommermonaten zu uns. Sie besuchen am häufigsten die Region Bratislava und verbringen im Durchschnitt zwei Nächte bei uns. In diesen Ländern gibt es ein riesiges Potenzial für die Entwicklung des Einreiseverkehrs in die Slowakei", schätzt die Leiterin von SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

SLOVAKIA TRAVEL ist die nationale Organisation für die Förderung des Tourismus in der Slowakei. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Tourismus auf in- und ausländischen Märkten.

