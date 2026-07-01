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AVIA VOLT holt einen der prägenden Köpfe der Schweizer E-Mobilität an die Spitze

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Frauenfeld, 1. Juli 2026 - Martin Kessler übernimmt per 1. Juli 2026 die operative Führung von AVIA VOLT als CEO. Der ausgewiesene E-Mobility-Experte soll das Wachstum des Marktführers in der Elektrifizierung des Schweizer Schwerverkehrs weiter vorantreiben.

Martin Kessler zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der Schweizer Ladeinfrastruktur. In den vergangenen Jahren verantwortete er bei Energie 360° den Vertrieb im Bereich E-Mobility und leitete den Geschäftsbereich Mobilität zeitweise als Mitglied der Geschäftsleitung. Darüber hinaus prägte er die Branche im Verwaltungsrat bei Protoscar, sowie als Vorstandsmitglied von Swiss e-mobility. Seit 2022 vermittelt er sein Fachwissen zudem als Dozent an der Ostschweizer Fachhochschule OST im CAS Flotten- und Mobilitätsmanagement.

«Ich freue mich darauf, AVIA VOLT als Geschäftsführer in die Zukunft zu führen und gemeinsam mit dem Team die Elektrifizierung der Mobilität in der Schweiz voranzutreiben», sagt Martin Kessler.

Strategischer Fokus auf das B2B-Geschäft

Kessler übernimmt die Leitung des Unternehmens in einer Phase starken Wachstums und kann auf eine erfolgreiche Marktpositionierung aufbauen. Neben dem Ladegeschäft für Privatkunden wird er den Fokus auf den Ausbau des B2B-Geschäfts mit der Elektrifizierung von E-Flotten Schweizer KMU legen. Dazu gehört der Ausbau von Ladepunkten für Pkw- und E-Lkw-Flotten sowie der Bau und die Installation von Batteriespeichern.

«Mit Martin Kessler gewinnen wir einen CEO, der genau die Erfahrung mitbringt, die es für die nächste Phase von AVIA VOLT braucht. Er wird die strategische Weiterentwicklung im B2B-Segment vorantreiben und die Organisation weiter stärken», meint Verwaltungsratspräsident Martin Osterwalder.

Eine Million Ladepunkte in nur drei Jahren

AVIA VOLT wurde 2023 gegründet und verfügt heute über mehr als eine Million Ladepunkte in ganz Europa. 2025 erwarb das Unternehmen den Ladeanbieter Plug N‘ Roll und festigte damit seine Position als wichtiger Akteur auf dem Schweizer E-Mobilitätsmarkt. AVIA VOLT ist zudem der führende Schweizer Anbieter von Ladeinfrastruktur für den Schwerverkehr.

Medienkontakt: AVIA VOLT Suisse AG Isabelle Stucki E-Mail: isabelle.stucki@aviavolt.ch Tel. +41 (0) 52 724 01 73

Über AVIA VOLT Suisse AG: AVIA VOLT Suisse AG ist eine Tochtergesellschaft mehrerer Schweizer AVIA-Unternehmungen und spezialisiert sich als Full-Service-Anbieter im Bereich Elektromobilität. Mit einem europäischen Ladenetz von über 1’000'000 Ladestationen und einem wachsenden Netz in der Schweiz bietet die AVIA VOLT Suisse AG ein umfassendes Leistungsspektrum rund um die Energieversorgung für Elektromobilität. Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der konzeptionellen Ausarbeitung bis hin zu kompletten und schlüsselfertigen Infrastrukturprodukten im Bereich Ladestationen, Batteriespeicher, Software und vielem mehr. Mit einer pragmatischen und technologieorientierten Herangehensweise legt das Unternehmen besonderen Wert auf innovative Energielösungen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind.