Die modulare 20 MWh C&I-Lösung von Sigenergy definiert die nächste Generation der Energiespeicherung

Sigenergy brachte fast 300 globale Energieexperten in Burgas zusammen, um die Zukunft der gewerblichen und industriellen (C&I) Energiespeicherung zu erkunden. Ein wichtiger Höhepunkt der Veranstaltung war der Besuch eines wegweisenden 20-MWh-Projekts in Malko Tarnovo, das von Sigenergy's modularem C&I-Batteriespeichersystem (BESS) betrieben wird. Das Projekt verdeutlicht die Skalierbarkeit und die praktischen Auswirkungen der Speichertechnologie der nächsten Generation.

In Zusammenarbeit mit Trakia MT Ltd, einem führenden bulgarischen Solarunternehmen, wurde das System auf einem Solarpark installiert und besteht aus 90 Sigenergy C&I Hybrid-Wechselrichtern in Kombination mit der modularen Speicherlösung SigenStack.

Tony Xu, Gründer und CEO von Sigenergy, kommentierte: „Sigenergy hat es sich zur Aufgabe gemacht, den globalen Übergang zu sauberer Energie mit innovativen und skalierbaren Speicherlösungen zu beschleunigen. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie fortschrittliche Batteriesysteme das Unternehmenswachstum und die Dekarbonisierung in verschiedenen Branchen vorantreiben können."

Modularität verändert die C&I Energiespeicherung

SigenStack führt einen wirklich modularen Ansatz für die Energiespeicherung in der Gebäudetechnik ein - sperrige Containersysteme werden durch stapelbare 12-kWh-Batteriepakete ersetzt. Dank der Plug-and-Play-Anschlüsse und der werkzeuglosen Installation macht das System komplexe Verkabelungen, Kräne und schwere Maschinen überflüssig.

Dank dieses Konzepts konnte das gesamte 20-MWh-System in nur 10 Tagen installiert und innerhalb von 2 Tagen vollständig in Betrieb genommen werden. Galina Peycheva-Miteva, Inhaberin von Trakia MT Ltd., bemerkte: „Die Installation verlief unglaublich reibungslos - eher wie das Zusammensetzen von Bauklötzen als der Aufbau einer industriellen Infrastruktur. Dieses modulare Design ist ein entscheidender Fortschritt für den Sektor der Energiespeicherung für C&I."

Sicherheitstechnik auf Packungsebene

Die C&I BESS-Lösungen von Sigenergy setzen neue Maßstäbe für die Systemsicherheit. Das Herzstück dieser Innovation ist das SigenStack-System, das auf allen Ebenen auf Sicherheit ausgelegt ist. Jedes 12-kWh-Batteriepaket ist mit sechs Schutzschichten versehen: Temperatursensoren, interne Feuerlöschanlagen, Aerogel-Isolierung, Dekompressionsventile, hochtemperaturbeständige Isolierkissen und Rauchmelder. Diese Konfiguration ermöglicht eine frühzeitige Erkennung eines thermischen Durchgehens auf der Packungsebene und leitet innerhalb von Sekunden eine schnelle, lokalisierte Reaktion ein.

Im Gegensatz dazu mangelt es herkömmlichen schrankartigen Systemen in der Regel an einer Unterteilung in Abteilungen, und es kann mehr als eine Minute dauern, bis sie reagieren, was das Risiko einer Brandausbreitung erhöht. Durch die Isolierung von Zwischenfällen auf Modulebene erhöht SigenStack die Systemzuverlässigkeit und Betriebssicherheit erheblich.

Die fortschrittliche Wechselrichterplattform verfügt über einen ultraschnellen Rücklaufschutz von 500 ms und eine AFCI-Technologie (Arc Fault Circuit Interrupter) mit großer Reichweite, die Fehler bis zu 500 Meter weit erkennen kann.

Um seine Sicherheitsleistung weiter zu validieren, hat Sigenergy in Zusammenarbeit mit dem globalen Prüfdienstleister Intertek ein C&I Safety White Paper veröffentlicht. Die Ergebnisse bestätigen die vollständige Übereinstimmung mit UL 9540A und IEC 62619, die strukturelle Stabilität bei extremen Tests und eine anhaltende Betriebseffizienz von über 95%.

Widerstandsfähigkeit für Null-Wartung gemacht

Das C&I BESS von Sigenergy basiert auf einem robusten Sicherheits- und Modulkonzept und unterstützt den autonomen 24/7-Betrieb. Mit der IP66-Klassifizierung für Staub- und Wasserdichtigkeit bietet es zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Herkömmliche Schranksysteme enthalten jedoch oft anfälligere Komponenten und erfordern monatliche Inspektionen, halbjährlichen Austausch von Teilen und umfassende jährliche Wartung.

Die Echtzeit-Überwachung über eine Cloud-basierte Plattform bietet einen umfassenden Einblick in den Systemstatus, den Energiedurchsatz und die Alarme, wodurch der Bedarf an Vor-Ort-Inspektionen erheblich reduziert wird. Auch die Wartung wird rationalisiert: Defekte Akkus können innerhalb von zwei Stunden einzeln ausgetauscht werden, ohne dass eine vollständige Systemdiagnose oder ein Techniker vor Ort erforderlich ist. Dies reduziert Ausfallzeiten, vereinfacht die Ersatzteillogistik und minimiert die Betriebskosten.

Die erfolgreiche Durchführung dieses Projekts ist ein Beweis für die herausragenden Leistungen von Sigenergy in den Bereichen Installationsgeschwindigkeit, Sicherheit, Betriebssicherheit und intelligentes Management. Mit Blick auf die Zukunft ist Sigenergy entschlossen, seine globale Präsenz auszubauen und die Einführung sicherer, effizienter und nachhaltiger Energielösungen weltweit voranzutreiben.

