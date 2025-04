Fürstentum Liechtenstein

Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) veröffentlicht ihren Jahresbericht 2024

Vaduz (ots)

Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (SFIU) ist die zentrale Amtsstelle zur Beschaffung und Analyse von Informationen, die zur Erkennung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung notwendig sind. Im Vordergrund ihrer Tätigkeit steht insbesondere die Entgegennahme, Auswertung und Analyse sowohl von Verdachtsmitteilungen, die durch die Sorgfaltspflichtigen erstattet werden, als auch von Informationen, die im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit von Partnerbehörden an die SFIU übermittelt werden. Zudem nimmt die SFIU verschiedene Vollzugsaufgaben wie beispielsweise die Entgegennahme von Meldungen im Zusammenhang mit beschlossenen internationalen Sanktionen wahr.

Am 17. April 2025 hat die SFIU ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. In der diesjährigen Ausgabe stellt die SFIU kurz die verschiedenen Abteilungen vor, erläutert ihren Analyseansatz und fasst die wichtigsten Aspekte der nationalen sowie internationalen Zusammenarbeit vom Jahr 2024 zusammen. Zudem präsentiert sie die wichtigsten Kennzahlen aus dem Berichtsjahr und deren Entwicklung in den letzten Jahren.

Den Jahresbericht 2024 finden Sie unter folgendem Link: Jahresbericht 2024 SFIU