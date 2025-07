Das Center am Potsdamer Platz

25 Jahre Architektur-Ikone am Potsdamer Platz

Das Center feiert mit Adrenalin, Musik und riesigen Tiergarten Creatures

Berlin (ots)

Zum 25-jährigen Jubiläum lädt das Center am Potsdamer Platz, ehemals Sony Center, vom 17. Juli bis 17. August zu einem vierwöchigen Sommerfestival ein - mit Kunstinstallationen, Musik und atemraubenden Sportevents. Das ikonische Architekturensemble, das auf historischem Boden zwischen Ost und West errichtet und am 14. Juni 2000 feierlich eröffnet wurde, steht seit jeher für Aufbruch und Wandel. Heute präsentiert sich das Center nach umfassender Sanierung und Neukonzeption als lebendiger Stadtcampus, in dem Arbeit, Kultur und Lebensqualität zusammenfinden.

"Ein Ort lebt nicht von seiner Architektur allein - sondern von den Menschen, die ihn mit Leben füllen", betont Benjamin Gschnell, Geschäftsführer Oxford Properties Deutschland. "Gerade in einer Stadt wie Berlin, die sich ständig verändert, braucht es Orte, die offen, wandelbar und einladend bleiben. Unser Jubiläum ist eine Einladung an alle, genau das zu erleben - mitten am Potsdamer Platz."

Coming Back to Life: Das Jubiläumsprogramm

Unter dem Motto "Coming Back to Life" wird das Forum des Centers in eine temporäre Erlebniswelt verwandelt, die Berliner:innen und Gäste zum Entdecken, Staunen und Mitmachen einlädt.

"Tiergarten Creatures" - Riesige Inflatable Animals bespielen das Center

Sechs überdimensionale, bunte Tier-Skulpturen des Londoner Künstlers Mr. Kaplin bringen Farbe und Fantasie in das Herz des Centers. Die bis zu 4,8 Meter hohen Inflatable Animals sind eine Hommage an den nahegelegenen Tiergarten und Zoo und begleiten das gesamte Festival hindurch.

Adrenalin pur mit Action-Highlights wie High Swing und House Running

Wer es abenteuerlicher mag, auf den warten zwei actionreiche Wochenend-Highlights: Vom 19. bis 21. Juli können Adrenalin-Fans auf einer riesigen Schaukel, der "High Swing", in schwindelerregender Höhe unter dem ikonischen Zeltdach des Forums den Nervenkitzel pur erleben. Eine Woche später, vom 26. bis 28. Juli, folgt mit "House Running" ein vertikaler Lauf entlang der Fassade des Centers - ein Erlebnis für alle, die Berlin einmal aus einer ganz neuen Perspektive entdecken möchten.

Kostenfreie Teilnahme mit dem Rabatt Code DasCenter25 solange der Vorrat reicht.

Zur Anmeldung High Swing | Zur Anmeldung House Running

Weitere Aktionen rund um Kunst, Musik und Kreativität für Groß und Klein:

2. August: Tiermaskenworkshop mit Urbanartkids

Kreativ, bunt und tierisch wild: Beim Tiermasken-Workshop gestalten Kinder fantasievolle Masken aus recycelten Materialien. Ob Panda, Fuchs oder Katze - passend zu den großen Tierwesen im Forum werden im Workshop eigene Tiere zum Leben erweckt. Es können gerne eigene ausgedruckte Vorlagen mitgebracht werden. Ideal für Kinder ab 4 Jahren. Uhrzeit: 12 - 16 Uhr - Einstieg jederzeit möglich. Kostenfreie Veranstaltung. Keine Anmeldung erforderlich.

9. August: Urban Jungle Percussion Session

Bloco Explosão bringt den Großstadtdschungel zum Beben: Mitreißende Rhythmen, leuchtende Farben und jede Menge Lebensfreude machen die Percussion Session zu einem musikalischen Höhepunkt des Geburtstagsprogramms. Passend zu den Inflatable Tiergarten Creatures wird die wilde Seite der Stadt gefeiert - laut, lebendig und gemeinsam.Uhrzeit: 12 - 16 Uhr, zu Anfang jeder Stunde gibt es ein Konzert von 10 Minuten, danach darf selbst getrommelt werden. Kostenfreie Veranstaltung. Keine Anmeldung erforderlich.

Mittwoch ist Tanztag - mit Dolce Vita Dance und Swing Patrol

Heiße Rhythmen, neue Moves, echte Lebensfreude: Jeden Mittwochabend verwandelt sich das Center in eine offene Tanzfläche für alle, die sich gern zur Musik bewegen - ob Salsa, Bachata, Reggaeton oder Swing. Ab 18 Uhr gibt es Workshops zum Mitmachen, ab 19 Uhr freies Tanzen - teils mit Live-Band und DJ. Mit dabei: Dolce Vita Dance, die Berliner Tanzinstitution seit über 15 Jahren, und Swing Patrol, eine globale Community, die den afroamerikanischen Swing der 1910er-1940er Jahre lebendig hält. Offen, inklusiv, voller Energie - so tanzt Berlin. Uhrzeit: 18 - 22 Uhr, von 18 bis 19 Uhr Tanzkurs, danach freies Tanzen.

17. August: "A Journey to the Stars" - Broadway Musicals als krönender Abschluss

Ein Abend, der unter die Haut geht: Mit A Journey to the Stars wird das Center am 17. August zur Bühne für große Stimmen, große Gefühle und große Momente. Die mitreißende Revue bringt die beliebtesten Songs aus Broadway und West End auf die Open-Air-Bühne - von kraftvollem Gesang über emotionale Choreografien bis hin zu unvergesslichen Musicalklassikern. Inszeniert von Lauren Stephens, choreografiert von Kate Greer und musikalisch geleitet von Oliver Wunderlich, vereint der Abend ein internationales Ensemble aus herausragenden Künstler:innen - mit Herzblut, Hingabe und jeder Menge Gänsehautpotenzial. Uhrzeit: 19:30 Uhr. Eintritt frei.

Transformation eines Wahrzeichens: Nachhaltig, kreativ und lokal inspiriert

In den letzten Jahren wurde das Center mit rund 300 Millionen Euro umfassend modernisiert - zu einem offenen, grünen Office-Campus mit hoher Aufenthaltsqualität. Bei der Sanierung, die bis 2027 abgeschlossen sein soll, wird besonderen Wert auf die Wiederverwendung von Materialien sowie auf eine verbesserte Energieeffizienz der Gebäude gelegt. Zu den Nachhaltigkeitsmaßnahmen gehört auch die umfassende Neugestaltung der Außenanlagen mit mobilen Stadtmöbeln und natürlicher urbaner Begrünung, einer poppig designten Bike Garage und dem interaktiven Wasserspiel mit über 50 Fontänen.

Auch kulinarisch zeigt sich der Wandel: Die neue KERB Berlin Foodhall mit zwölf kreativen Street-Food-Konzepten, das mediterrane Monte Mente, die vegane Bäckerei The Sanctuary und das traditionsreiche Lindenbräu - selbst Jubilar mit 25 Jahren - bringen authentische und lokale Vielfalt in das Herz des Centers. Dazu kommen neue kulturelle Formate und Freizeitangebote, die das Center in einen lebendigen Begegnungsort verwandeln. Mit über 120 Events im Jahr ist das Center längst mehr als ein Bürostandort, sondern Bühne, Treffpunkt und Erlebnisraum zugleich.

Über Das Center am Potsdamer Platz

Im Oktober 2017 erwarb die Oxford Properties Group zusammen mit Madison International Realty den damals Sony Center am Potsdamer Platz genannten Gebäudekomplex. Seit Juli 2022 ist Norges Bank Investment Management mit 50-prozentiger Beteiligung neuer Partner der Oxford Properties Group. Das im Jahr 2000 nach Entwürfen des renommierten Architekten Helmut Jahn erbaute Center ist ein 113.000 m² großer, gemischt genutzter Gebäudekomplex am Potsdamer Platz im Herzen von Berlin. Es erstreckt sich auf fast sechs Hektar und umfasst acht Gebäude, darunter den Bahntower, 85.000 m² erstklassige Bürofläche, 20.000 m² für Einzelhandel und Freizeit sowie 67 Wohneinheiten. Die moderne Architekturikone ist heute ein Wahrzeichen Berlins und zieht jährlich über sieben Millionen Besucher an. Hauptmieter des Centers sind unter anderem die Deutsche Bahn und WeWork. Zum 31. März 2023 endete die Kooperation über die Namensrechte mit Sony. Seither trägt das Gebäudeareal den Namen "Das Center am Potsdamer Platz".

