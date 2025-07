Demand AI Group Inc

Demand AI Group eröffnet europäischen Hauptsitz in Dublin und ernennt Branchenveteran John Moran zum Managing Director für Europa

Die Demand AI Group Inc., ein schnell wachsender Innovator im Bereich der KI-gesteuerten Nachfragegenerierung, hat heute die Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes in Dublin bekannt gegeben. Damit hat das Unternehmen innerhalb weniger Monate seit seiner Gründung bereits seinen sechsten Standort weltweit eröffnet. Das Unternehmen gab auch die Ernennung von John Moran zum Managing Director – European Operations bekannt, da es sich auf eine schnelle Expansion in ganz Europa vorbereitet.

Die Demand AI Group wurde Anfang 2025 gegründet und definiert neu, wie Unternehmen in einer postdigitalen, KI-orientierten Welt Leads generieren und Käufer ansprechen. Das Unternehmen wurde von Mike Whife mitbegründet, dem ehemaligen CEO von SSG, einem B2B-Lead-Generierungsunternehmen, das 2022 von IDG übernommen wurde.

„Traditionelle Modelle funktionieren einfach nicht mehr", erklärte Mike Whife, CEO und Mitbegründer von Demand AI. „Da KI immer mehr zum Alltag der Menschen wird, nimmt der Web-Traffic ab und die Zahl der Inbound-Leads geht zurück. Outbound-Methoden verlieren zunehmend an Wirksamkeit – daher benötigen Unternehmen dringend neue Strategien auf Basis künstlicher Intelligenz. Demand AI entwickelt diese Lösungen – und das schnell."

Whife beschreibt Demand AI nicht als einen Neustart der Vergangenheit, sondern als radikale Abkehr von alten Modellen: „Dies ist nicht SSG 2.0 – dies ist etwas völlig Neues."

Der neu ernannte Moran verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Nachfragegenerierung und Martech. Er wird von Dublin aus die europäischen Aktivitäten leiten.

„Ich war noch nie so begeistert von der Zukunft dieser Branche", sagte Moran. „Demand AI bietet echte Innovation – keine schrittweisen Veränderungen, sondern bahnbrechende Lösungen, die speziell für die heutigen AI-affinen Käufer entwickelt wurden."

Demand AI ist ein globaler Anbieter von autonomen Lösungen zur Nachfragegenerierung, der Unternehmen bei der Umstellung von veralteten Marketingprozessen auf skalierbare, KI-gestützte Strategien unterstützt. Mit einer Präsenz in sechs Ländern und weiterem Wachstum definiert Demand AI neu, wie Unternehmen in der Ära der generativen KI potenzielle Kunden finden, ansprechen und konvertieren.

