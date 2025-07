Univers

Univers geht Partnerschaft mit Microsoft ein, um KI für Energieeffizienz in Rechenzentren voranzutreiben

Univers, ein weltweit führender Anbieter von KI- und IoT-Technologien für den Energiesektor, hat angekündigt, Microsoft-Technologien zu integrieren und weltweit mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um den Übergang zu nachhaltiger Energie durch modernste KI- und Cloud-Lösungen zu beschleunigen.

Diese Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) wird in London im Rahmen der One Univers London, dem führenden Führungskräfteforum von Univers, das in Verbindung mit der London Climate Action Week stattfindet, bekannt gegeben.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Parteien Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Rechenzentren untersuchen, indem sie die KI-Cloud-Fähigkeiten von Microsoft nutzen, um die Nachhaltigkeitslösungen von Univers zu stärken.

Zu den wichtigsten Bestandteilen der Zusammenarbeit gehört auch die Integration der preisgekrönten EnOS™ Ark-Plattform von Univers in die Daten- und KI-Dienste von Microsoft, mit denen Unternehmen ihren Energieverbrauch und ihre CO2-Bilanz verfolgen, verwalten und optimieren können. Diese Initiative zielt darauf ab, messbare Auswirkungen zu erzielen, indem die Kühleffizienz, die Integration erneuerbarer Energien und der intelligente Betrieb in Rechenzentren weltweit verbessert werden.

„Diese Vereinbarung spiegelt unsere Überzeugung wider, dass KI für die Energiebranche und Energie für KI von großer Bedeutung sind", so Michael Ding, globaler Geschäftsführer bei Univers. „Gemeinsam mit Microsoft zeigen wir, dass digitale Innovation und Klimaverantwortung Hand in Hand gehen."

„Es gibt keine wichtigere Aufgabe im Bereich Nachhaltigkeit als Kunden bei der Energiewende zu unterstützen. Univers und Microsoft werden eine effektive und effiziente Nutzung von Daten und KI ermöglichen, die positive Veränderungen vorantreibt", sagte Lewis Richards, Leiter für Nachhaltigkeit, Großbritannien, Microsoft.

Informationen zu Univers

Univers ist ein weltweit führender Anbieter von KI im Energiesektor.

Die EnOS™-Plattform von Univers ermöglicht es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, komplexe Energieprobleme mit intelligenten, datengestützten Erkenntnissen zu lösen.

Mit 280 Millionen verbundenen Geräten, 788 GW verwalteter erneuerbarer Energien und einem globalen Netzwerk von über 1.200 Kunden sind wir der einzige globale Technologiepartner, der eine wirklich umfassende End-to-End-Lösung für das Energiemanagement anbietet und Unternehmen in jeder Phase ihrer Energiewende unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter univers.com.

