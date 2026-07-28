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ChatEurope feiert einjähriges Bestehen - verifizierte EU-Nachrichten mit KI

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Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg/Paris (ots)

Die im Juli 2025 gestartete Plattform ChatEurope feiert ihren ersten Geburtstag. ChatEurope verbindet ein kuratiertes europäisches Nachrichtenangebot mit einem KI-gestützten Chatbot, der Fragen zu europäischen Angelegenheiten beantwortet. Hinter ChatEurope steht ein Konsortium etablierter europäischer Medien. Der Chatbot vermittelt ein umfassendes Bild der Entwicklungen auf dem Kontinent. Die Plattform soll Bürgerinnen und Bürgern den einfachen Zugang zu hochwertigen, verifizierten Nachrichten aus der EU ermöglichen.

Nachrichtendatenbank für zuverlässige Antworten

ChatEurope wurde entwickelt, um den Zugang zu Informationen über europäische Themen mithilfe künstlicher Intelligenz zu erleichtern. Der Chatbot beantwortet Fragen zu EU-Themen auf Grundlage einer geschlossenen Datenbank mit Artikeln, von vertrauenswürdigen Medienpartnern sowie geprüften Datenbanken wie Eurostat - nicht auf Grundlage des offenen Internets.

Das trägt dazu bei, Fehlinformationen zu reduzieren und die sachliche Genauigkeit der Antworten zu erhöhen. Kann der Chatbot eine Frage nicht zuverlässig beantworten, weist er darauf hin. Je mehr verifizierte Inhalte und vertrauenswürdige Datensätze hinzukommen, desto weniger werden die Hinweise "Keine Antwort".

Jeden Tag weitere geprüfte Inhalte

Der Chatbot profitiert von einem stetigen Strom neuer Inhalte, die täglich in die Datenbank aufgenommen werden. Dadurch stehen ihm mehr Informationen und Perspektiven zur Verfügung. Zugleich verbessert sich seine Fähigkeit, Antworten zu generieren, auf die sich die Nutzerinnen und Nutzer verlassen können.

Seit dem Start von ChatEurope ist der kuratierte Inhalt dank der Zusammenarbeit mit den Partnermedien stark gewachsen. Weitere vertrauenswürdige Datenbanken werden schrittweise integriert.

Aus Nutzerfragen lernen

ChatEurope bietet Einblicke in die verschiedenen Themen, über die sich Menschen in Europa informieren wollen. In den ersten zwölf Betriebsmonaten erhielt der Chatbot mehr als 17.500 Anfragen in elf Sprachen - vor allem auf Englisch, Französisch und Deutsch. Die Plattform verzeichnete im ersten Jahr 10,3 Millionen Suchimpressionen. Außerdem wurden 139.000 Klicks aus den Google-Suchergebnissen generiert.

Eine detaillierte Analyse von rund 3.000 Anfragen aus dem ersten Quartal 2026 zeigt, dass sich die User eng am Nachrichtenzyklus orientieren. An der Spitze standen der Handel zwischen der EU und den USA sowie internationale Angelegenheiten. Ein Fünftel der Fragen betraf Donald Trump, das Mercosur-Abkommen sowie die diplomatischen Beziehungen zu Grönland und zum Iran.

Auch KI und Technologie haben für die Nutzerinnen und Nutzer eine hohe Priorität. Dabei ging es insbesondere um den digitalen Wandel in Europa, die Abhängigkeit von amerikanischen Technologieplattformen, den Digital Services Act (DSA) und Vorschläge zur Einschränkung der Nutzung sozialer Medien durch Minderjährige.

Alltagsfragen haben acht Prozent der Anfragen ausgemacht

Wirtschaft und Gesellschaft sind weitere wichtige Themen. Die Nutzerinnen und Nutzer stellten Fragen zu den Lebenshaltungskosten, persönlichen Finanzen und dem demografischen Wandel. Viele wünschten sich außerdem verständlichere Erklärungen zur Funktionsweise der EU. Im Mittelpunkt standen dabei die EU-Politik, die Institutionen und die demokratischen Prozesse.

Diese Daten ermöglichte es dem ChatEurope-Team, sowohl die redaktionelle Auswahl als auch die Social-Media-Inhalte gezielt an den tatsächlichen Fragen der Nutzerinnen und Nutzer auszurichten.

Die jüngere Generation erreichen

Von Anfang an war die Social-Media-Strategie von ChatEurope darauf ausgerichtet, ein jüngeres Publikum zu erreichen, das mit EU-Themen und traditionellen Nachrichtenformaten weniger vertraut ist. Derzeit konzentriert sich das Projekt auf Instagram und YouTube. Eine Ausweitung auf TikTok und Facebook ist geplant.

Auf Instagram veröffentlicht ChatEurope Formate, die direkt auf Fragen eingehen, die dem Chatbot gestellt wurden. Im vergangenen Jahr sind unter anderem die Wohnungskrise in Europa, die KI-Verordnung der EU und der neue europäische Führerschein behandelt worden. Auf YouTube veröffentlicht ChatEurope längere Formate, darunter Livestreams von Großveranstaltungen. Auf LinkedIn informiert das Projekt über aktuelle Entwicklungen und teilt Erkenntnisse, die beim Aufbau eines KI-gestützten und verifizierten Nachrichtendienstes gewonnen wurden.

Vom Labor in den Alltag

"Innerhalb von zwölf Monaten entwickelte sich ChatEurope von einer gemeinsamen Idee von 15 europäischen Medien- und Technologiepartnern über ein Laborexperiment zu einem voll funktionsfähigen Tool. Es stellt verifizierte Informationen bereit, denen die Bürgerinnen und Bürger Europas vertrauen können", sagte Christophe Vogt, Chefredakteur und Projektleiter von ChatEurope.

"Das ist ein äußerst wertvolles Gut in einem Umfeld, das von Desinformation und KI-Müll geplagt ist", fügte Vogt hinzu.

Hinweis zur Finanzierung:

ChatEurope wird von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

chateurope.eu

Über ChatEurope

ChatEurope ist der erste Chatbot für europäische Nachrichten. Das 2025 von 15 europäischen Partnern ins Leben gerufene Projekt umfasst eine Nachrichtenplattform, einen integrierten Chatbot und Kanäle für soziale Medien. Unter der Leitung von Agence France-Presse vereint das Medienkonsortium große Marken des europäischen Journalismus: die deutschen und französischen Rundfunkanstalten Deutsche Welle und France Médias Monde, den rumänischen Radiosender RFI Romania, die deutschen und italienischen Nachrichtenagenturen dpa und Ansa, die polnische Pressegruppe Agora, die spanische gemeinnützige Stiftung zur Bekämpfung von Desinformation Maldita.es, die spanische Tageszeitung El Pais und das auf Südosteuropa spezialisierte Online-Medienhaus OBCT. ChatEurope erhält Fördermittel von der EU-Kommission. Das Projekt arbeitet unter vollständiger redaktioneller Unabhängigkeit.

Partner von ChatEurope:

Agence France-Presse (AFP) / Frankreich

Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) / Italien

Agora Mediengruppe / Polen

Deutsche Presse-Agentur (dpa) / Deutschland

Deutsche Welle (DW) / Deutschland

Druid AI / Rumänien

El Pais / Spanien

France Médias Monde / Frankreich

Maldita.es / Spanien

MediaConnect (AFP) / Frankreich

news aktuell (dpa) / Deutschland

Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) / Italien

RFI Romania / Rumänien

XWIKI SAS / Frankreich

XWIKI SOFTWARE / Rumänien

Social Media:

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