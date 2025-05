Dorsia

DORSIA, DAS WELTWEIT FÜHRENDE UNTERNEHMEN IM BEREICH GASTRONOMIE UND GASTGEWERBE-TECHNOLOGIE, GIBT SEIN „EUROPEAN SUMMER"-PROGRAMM FÜR 2025 BEKANNT

London (ots/PRNewswire)

Optimierter Zugang zu den begehrtesten Reservierungen und Erlebnissen in ganz Europa sowie exklusiver Zugang zu ausgewählten Veranstaltungen beim Filmfestival von Cannes und dem Großen Preis von Monaco

Dorsia, der weltweit führende Anbieter im Bereich Gastronomie und Gastronomie-Technologie, der vor allem dafür bekannt ist, seinen Mitgliedern Zugang zu den begehrtesten Restaurantreservierungen und Kulturveranstaltungen der Welt zu ermöglichen, hat die Einführung seines „European Summer"-Portfolios für 2025 angekündigt. Mitglieder haben nun einen unkomplizierten, zentralen Zugang zu Restaurants, Strandclubs und Nachtlokalen auf Ibiza, Monaco und in Südfrankreich, die sonst nicht buchbar wären. In einem Zeitalter, in dem Spontaneität und Erreichbarkeit der ultimative Luxus sind, können Dorsia-Mitglieder an jedem beliebigen Reiseziel landen, von globalen Drehkreuzen bis hin zu saisonalen Hotspots, und sofort die besten Restaurants, das Tages- und Nachtleben sowie Kulturangebote entdecken, die alle über die Dorsia-App gebucht werden können.

FILMFESTIVAL VON CANNES und GROSSER PREIS VON MONACO

In seinem zweiten Sommer bietet Dorsia Zugang zu den exklusivsten Hotspots Europas, trifft seine Mitglieder dort, wo sie sich gerade aufhalten, und ist bei den wichtigsten Veranstaltungen des Kulturkalenders vertreten. Zum Auftakt der Saison wird Dorsia den sonst quasi unmöglichen Zugang zu Veranstaltungen der Filmfestspiele von Cannes und des Großen Preises der Formel 1 in Monaco bieten.

Der Gründer Marc Lotenberg ist Mitveranstalter einer Reihe von Events zur Eröffnung der Saison, die am Freitag, dem 16. Mai, mit einem Abendessen zusammen mit dem Kultfilm- und Kulturmagazin „A Rabbit's Foot" unter der Leitung von Herausgeber Charles Finch beginnt. Mitglieder können während des mit Stars gespickten Festivals auch den Zutritt zu David Lynchs gefeiertem Pop-up-Nachtclub Silencio buchen. Dorsia wird auch die legendäre amfAR-Gala in Cannes und die Mission dieser gemeinnützigen Organisation zur Bekämpfung von HIV/AIDS unterstützen. Die anwesenden Gäste erhalten eine „Dorsia Premium Summer"-Mitgliedschaft und ein kulinarisches Erlebnis, das von amfAR und Dorsia gesponsert wird.

In Monaco werden ausgewählte Mitglieder eingeladen, den Dorsia Racing Club F1 Pop-up auf einer privaten Dachterrasse mit Blick auf die weltberühmte Rennstrecke zu besuchen, präsentiert von Richi und unterstützt von Loulou. Am Freitag, den 22. Mai, laden Lotenberg und Loulou-Generaldirektor Alexandre Rossoz gemeinsam zu einem Willkommensdinner ein. Das Menü des Abends wird von Chefkoch Benoit Dargere zubereitet und bildet den Auftakt ihrer neuen globalen Partnerschaft. Am Sonntag, dem 25. Mai, haben ausgewählte Mitglieder außerdem Zugang zur Terrasse, um an einer VIP-Grand-Prix-Viewing-Party teilzunehmen.

Dorsia-Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich einen Platz (oder zwei) beim exklusiven HEAVENSAKE-Lunch zu sichern, das von Lotenberg und HEAVENSAKE-Gründer Carl Hirschman gemeinsam veranstaltet wird und bei dem Sternekoch Endo Kazutoshi seine Kochkünste demonstriert. Und wer an der legendären jährlichen Veranstaltung von HEAVENSAKE mit dem Motto „A Better High" teilnehmen möchte, die während des Rennwochenendes stattfindet, kann dies nun exklusiv über Dorsia tun. Die Gästeliste und der Check-in-Prozess werden über die neue Gatekeeper-Technologie des Unternehmens abgewickelt.

Darüber hinaus sind die begehrten „Turbo Events" mit DJ-Sets von Adriatique, WhoMadeWho und Adam Port von Keinemusik für Dorsia-Mitglieder zugänglich, ebenso wie das exklusive Lilly's Club Pop-up [22.–25. Mai] mit Auftritten von Travis Scott, Black Coffee und Solomun.

NEUE VERANSTALTUNGSORTE FÜR DEN „EUROPEAN SUMMER 2025"

Dorsia-Mitglieder können mit einem Mausklick einen unbeschwerten Sommer an den begehrtesten Orten erleben - von der Reservierung von exklusiven Restaurants, Strandliegen und Beach Clubs, die es sonst für kein Geld der Welt gibt, bis hin zur reibungslosen Bezahlung mit der patentierten DorsiaPay-Technologie (was bedeutet, dass man nach einem entspannten Mittagessen mit jeder Menge Rosé nie wieder auf eine Rechnung warten muss). Dorsia wurde für den modernen, kryptoaffinen Reisenden entwickelt und ermöglicht es seinen Mitgliedern nun, Restaurants und wichtige kulturelle Veranstaltungen mit Guthaben aus ihren bevorzugten Krypto-Wallets zu buchen. In Zusammenarbeit mit MoonPay, dem weltweit anerkannten Marktführer für Krypto-Zahlungen, bietet Dorsia eine grenzenlose Zahlungslösung.

Immer am Puls der Zeit, kündigt Dorsia für den Sommer 2025 neue Partner an, darunter das klassische Sass Café Monaco, das La Môme Cannes, das sein 10-jähriges Bestehen auf dem Festival feiert, und sein Schwesterlokal La Môme Plage, und außerdem Lou Lou, Cipriani Monte Carlo, Casa Amor und La Reserve à la plage. Weitere Hotspots sind:

Ibiza & Formentera – Mitglieder können die Freuden dieser idyllischen Baleareninsel bei Besuchen von legendären Orten wie Jondal, Casa Maca, Sa Capella, El Chiringuito, El Silencio und Cala Gracioneta genießen und einige der begehrtesten Day Clubs und Beach Beds der Insel reservieren.

Monaco – Ganz gleich, ob Sie geschäftlich oder zum Vergnügen anreisen, Dorsia bietet seinen Mitgliedern eine unvergleichliche Auswahl der besten Ausgeh- und Speiselokale der Stadt, darunter Sass' Café, La Môme, Beefbar Monaco und Mayabay Monaco, sowie Strandliegen im La Rose des Vents.

Cannes + St. Tropez – Für diejenigen, die auf der Suche nach sonnenverwöhnten Strandclubs und Terrassen sind, bietet Dorsia Zugang zu einer Vielzahl von Lokalen entlang der Côte d'Azur – angefangen von La Môme und Salama, den zeitlosen und begehrten Restaurants, die nur wenige Minuten von der legendären Promenade de la Croisette in Cannes entfernt liegen, bis hin zum Zugang zu Strandclubs von La Môme Plage bis Indie Beach und Les Palmiers in St. Tropez. Weitere angesagte Orte in St. Tropez sind Kinugawa, L'Opéra, NAŌ und Le Café.

Dorsia ist ein unverzichtbares Tool für moderne Reisende, Trendsetter und Kultur-Insider und der beste Weg, um einen perfekten Sommer zu genießen. Um eine Mitgliedschaft zu beantragen, besuchen Sie www.dorsia.com

