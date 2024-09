Dr. Walter Hoffmann

Buchpräsentation: So sind wir! Sind wir so? Der Mensch zwischen Wunsch, Wahn und Wirklichkeit.

Wien/Graz/Salzburg/Linz (ots)

Am 19.9.2024 um 18h in der Schankwirtschaft im Augarten

So wie wir uns sehen, sind wir nicht. So wie wir sind, sehen wir uns nicht. Das Buch entlarvt das Selbstbild des Menschen als Selbsttäuschung und zeigt, warum die Welt aus den Fugen geraten musste, als der Mensch sie sich „untertan“ machte. Warum Rechtsextremismus, Fundamentalismus, Esoterik, Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch sind und die Demokratie in Gefahr ist. Es zeigt, wie unser Denken und Handeln weitgehend von Illusionen gesteuert wird und unser Verhältnis zur Realität wahnhafter ist, als wir glauben.

Datum: 19.09.2024, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Die Schankwirtschaft im Augarten

Obere Augartenstraße 1A/Objekt 45+46

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.ifat.at/buchpraesentation2024.php