Automation Anywhere, Inc.

Automation Anywhere meldet starkes Wachstum und Rentabilität im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, angetrieben durch die gestiegene Nachfrage nach dem Agentic Process Automation System

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Auf der Imagine 2025 baute Automation Anywhere seinen Vorsprung in der KI-Innovation mit der Einführung der ersten Process Reasoning Engine und neuen Agentic AI Solutions aus.

Automation Anywhere, der führende Anbieter von Agentic Process Automation (APA), gab heute starke Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 bekannt, die ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität zeigen, die durch die steigende Nachfrage nach seinem Agentic Process Automation-System angekurbelt werden. Das Unternehmen verzeichnete ein starkes Wachstum bei den APA-Buchungen, was auf eine Zunahme der Unternehmensinvestitionen in die automatisierte Kundenbetreuung hindeutet. Die Bindungsrate innerhalb der installierten Basis lag bei 51 %, und die Buchungen für Neukunden und Upsells verzeichneten ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz und der wiederkehrende Jahresumsatz (ARR) erreichten das obere Ende der Erwartungen, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) die Prognosen übertraf, was die strenge Finanzdisziplin und operative Effizienz widerspiegelt.

Das Unternehmen stellte außerdem KI-gestützte Innovationen vor, die auf seiner jährlichen Kunden- und Partnerveranstaltung Imagine 2025 vorgestellt wurden. Mit der Einführung der ersten Process Reasoning Engine (PRE) und vier neuen agentenbasierten KI-Lösungen baute Automation Anywhere seinen Vorsprung im Bereich der KI-Innovation weiter aus und machte damit einen bedeutenden Schritt in Richtung künstliche Intelligenz (AGI) am Arbeitsplatz.

„Unsere starke Leistung im ersten Quartal unterstreicht die weltweit zunehmende Akzeptanz unserer KI-gestützten Automatisierungslösungen", sagte Mihir Shukla, Mitbegründer und Geschäftsführer von Automation Anywhere. „Die Dynamik von Imagine 2025 in Verbindung mit PRE und neuen agentenbasierten KI-Lösungen bekräftigt unser Engagement, Unternehmen auf ihrem Weg zu einer autonomen Unternehmensführung zu unterstützen. Dies ist auch ein bedeutender Schritt in Richtung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz für die Arbeitswelt, der uns über die aufgabenbasierte Automatisierung hinaus in eine neue Ära führt, in der KI denken, lernen und sich an komplexe Geschäftsprozesse anpassen kann, um transformative Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Wichtigste Geschäftsereignisse im ersten Quartal

Gestärkte Führungsqualitäten: Automation Anywhere hat seinen Vorstand mit der Ernennung von Jeff Immelt, ehemaliger Vorsitzender und Geschäftsführer von GE, erweitert. Sein ausgeprägter Geschäftssinn, seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen durch Veränderungen zu führen, und seine globale Beratungserfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir den Wandel hin zum autonomen Unternehmen beschleunigen und Unternehmen dabei helfen, KI-gesteuerte Prozessautomatisierung zur Steigerung von Effizienz und Agilität zu nutzen.

Automation Anywhere wurde im IDC MarketScape: Worldwide Business Automation Platforms 2025 Vendor Assessment als führendes Unternehmen ausgezeichnet und festigt damit seine Position an der Spitze der Branche.

Kapil Vyas, leitender Vizepräsident und Leiter für IT, KI & Automatisierung bei Automation Anywhere, wurde als CIO 100 Gewinner ausgezeichnet, was seine Führungsqualitäten und Innovationen in der Informationstechnologie unterstreicht.

Imagine 2025: Innovation und Erfolg für Kunden und Partner vorantreiben

Die Imagine 2025-Konferenz präsentierte die branchenführenden Fortschritte von Automation Anywhere im Bereich der KI-gestützten Prozessautomatisierung und regte das Engagement von Kunden und Partnern an.

Automation Anywhere hat sein APA-System mit der Einführung der branchenweit ersten Process Reasoning Engine (PRE) erweitert, einer intelligenten KI-Engine, die im Gegensatz zu herkömmlichen LLMs den Unternehmenskontext versteht, die Arbeit dynamisch steuert und Aktionen orchestriert, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, was einen bedeutenden Schritt in Richtung künstliche allgemeine Intelligenz für die Arbeit darstellt. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen vier neue Lösungen, die seine APA-Fähigkeiten vertiefen, und stellte ein autonomes Unternehmenspaket vor, das darauf ausgelegt ist, umfassende Automatisierungsinitiativen für Unternehmen zu beschleunigen.

Mehr als 20 führende Kunden präsentierten ihre transformativen Automatisierungsprojekte, darunter so bekannte Namen wie CVS Health, Washington Post, Alight, RR Donnelley und KPMG. Darüber hinaus nahmen mehr als 140 Kunden und Partner aktiv an den „Build your own agentic solution"-Sitzungen teil und demonstrierten so den praktischen Umgang mit der innovativen Technologie von Automation Anywhere.

Die Teilnehmer wurden durch ein Kamingespräch mit Indra Nooyi, der ehemaligen Vorsitzenden und Geschäftsführerin von PepsiCo, und Mihir Shukla, Geschäftsführer und Mitbegründer von Automation Anywhere, inspiriert. Sie gaben wertvolle Einblicke in die Themen Führung, Unternehmenstransformation und die Zukunft der KI.

Die Veranstaltung wurde von wichtigen Partnern wie AWS, Google Cloud, Lydonia und UST besucht, was die Stärke des Ökosystems von Automation Anywhere unterstreicht.

Informationen zu Automation Anywhere

Automation Anywhere ist führend im Bereich der Agentic Process Automation (APA) und wird von der Vision geleitet, die Zukunft der Arbeit durch die Freisetzung des menschlichen Potenzials durch Automatisierung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf www.automationanywhere.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/5235337/Automation_Anywhere_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-meldet-starkes-wachstum-und-rentabilitat-im-ersten-quartal-des-geschaftsjahres-2026-angetrieben-durch-die-gestiegene-nachfrage-nach-dem-agentic-process-automation-system-302479995.html