Heidelberger Druckmaschinen AG

HEIDELBERG legt im neuen GJ 2025/26 Fokus auf Wirtschaftlichkeit – operative Marge soll weiter steigen

Geschäftsjahresziele 2024/25 erreicht: Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge auf dem Niveau des Vorjahres

Free Cashflow mit 51 Mio. € deutlich positiv

Positive Auftragsimpulse durch Messe China Print legen Basis für guten Start ins GJ 2025/26

Verpackungs- und Digitaldruck sowie Software- und Lifecycle-Angebote mit Wachstumspotenzialen

Ausblick GJ 2025/26: Leichtes Umsatzwachstum erwartet, bereinigte EBITDA-Marge soll auf bis zu rund 8 Prozent steigen

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) geht gestärkt ins Geschäftsjahr 2025/26. Auf Basis der globalen Marktposition, dem Ausbau des Portfolios in strategischen Wachstumsmärkten und einer deutlich verbesserten Kostenbasis rechnet das Unternehmen im neuen Geschäftsjahr in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit einer leichten Steigerung des Umsatzes auf rund 2.350 Mio. € und einer bereinigten operativen Marge von bis zu 8 Prozent. Wachstumspotenziale sieht das Unternehmen in einer führenden Rolle als Systemintegrator im Verpackungs- und Digitaldruck mit hybriden Drucklösungen, dem Software- und Servicegeschäft in einem digitalen Ecosystem sowie dem Ausbau des Betriebs von Ladeinfrastruktur inklusive DC-Technologie. Starke Impulse erwartet HEIDELBERG zudem aus der Region Asia/Pacific, was durch die guten Auftragseingänge auf der Messe China Print im Mai bestätigt wurde und die Grundlage für einen erfolgreichen Start ins neue Geschäftsjahr legt.

„Wir haben sowohl strategisch als auch operativ deutliche Verbesserungen erzielt und damit die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt“, sagte Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. „Unsere Maßnahmen werden spürbar zum erwarteten Umsatzanstieg beitragen. Durch die gestiegene Effizienz und Leistungsfähigkeit wird unsere Profitabilität weiter gestärkt. Erfreulicherweise honoriert auch der Kapitalmarkt zunehmend unseren Fokus auf Wirtschaftlichkeit und Liquidität.“

Geschäftsjahresziele 2024/25 erreicht: Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge auf dem Niveau des Vorjahres

HEIDELBERG hat sich im Geschäftsjahr 2024/25 in einem schwierigen Marktumfeld behauptet und die gesteckten Ziele erreicht. So konnte die bereinigte EBITDA-Marge mit 7,1 Prozent stabil gehalten und somit das Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen werden. Das gegenüber dem Vorjahr etwas niedrigere Umsatzvolumen, die steigenden Lohnkosten sowie Aufwendungen für die Messe drupa konnten durch die initiierten Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen erfolgreich kompensiert werden. Allein im vierten Quartal konnte die bereinigte EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr auf rund 10 Prozent verdoppelt werden. Der Umsatz lag mit 2.280 Mio. € leicht unter dem Vorjahresniveau (2.395 Mio. €). Nach einem schwachen ersten Quartal aufgrund der Kaufzurückhaltung im Vorfeld der Branchenmesse drupa konnte der Umsatz im Geschäftsjahr quartalsweise gesteigert und mit einem besonders starken vierten Quartal abgeschlossen werden. Mit 51 Mio. € wurde erneut ein deutlich positiver Free Cashflow ausgewiesen (Vorjahr: 56 Mio. €).

Positive Auftragsimpulse durch Messe China Print legen Basis für guten Start

ins GJ 2025/26

HEIDELBERG hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem hohen Auftragseingang abgeschlossen. Im vierten Quartal konnte der Auftragseingang mit 611 Mio. € gegenüber den Vorquartalen im Geschäftsjahr zulegen. Die Basis dafür ist auch die globale und diversifizierte Aufstellung des Unternehmens, durch die HEIDELBERG von den unterschiedlichen Wachstumsdynamiken in den einzelnen Regionen profitiert. Dies unterstreichen die hohen Auftragseingänge auf der im Mai stattgefundenen Messe China Print, die für positive Impulse im angelaufenen Geschäftsjahr sorgen werden.

Insgesamt konnte HEIDELBERG im Geschäftsjahr 2024/25 Auftragseingänge in Höhe von rund 2.433 Mio. € generieren und lag damit 6 Prozent über dem Vorjahresniveau (2.288 Mio. €). Zum 31. März 2025 stieg entsprechend auch der Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahresstichtag stark an und betrug rund 722 Mio. € (Vorjahr: 652 Mio. €). Die beiden Segmente Packaging Solutions und Print Solutions konnten von den auf der drupa vorgestellten Produktinnovationen profitieren und ihren Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024/25 jeweils steigern: das Segment Packaging Solutions um rund 7 Prozent auf 1.272 Mio. €, das Segment Print Solutions um rund 6 Prozent auf

1.155 Mio. €.

„Durch die steigende Auftragslage und die positiven Impulse von der Messe China Print erwarten wir einen besseren Start ins neue Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr“, sagte Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb von HEIDELBERG. „Mit unserem neuen Angebot von Großformatmaschinen für Verpackungen unterstreichen wir den Ansatz, unser Portfolio in Wachstumssegmenten sukzessive weiter auszubauen. Damit bieten wir den Kunden durch Automatisierung, Robotik und Software integrierte End-to-End-Lösungen für den gesamten Fertigungsprozess an. Als Systemanbieter soll damit das große Potenzial im wachsenden Verpackungssegment erschlossen werden. Insgesamt blicken wir daher zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr.“

Ausblick GJ 2025/26: Leichtes Umsatzwachstum erwartet, bereinigte

EBITDA-Marge soll auf bis zu rund 8 Prozent steigen

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. € im Geschäftsjahr 2025/26 (2024/25: 2.280 Mio. €). Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge soll gegenüber dem Vorjahr auf bis zu 8 Prozent steigen (Vorjahr: 7,1 Prozent).

Ab dem 1. April 2025 ändert HEIDELBERG seine Segmentstruktur und wird künftig in den Segmenten Print & Packaging Equipment, Digital Solutions & Lifecycle sowie HEIDELBERG Technology berichten. Mit der neuen Segmentstruktur soll der Fokus stärker auf eine produktorientierte Steuerung anhand der Markt- und Kundenbedürfnisse sowie auf eine konsequente Ergebnisverantwortung gelegt werden.

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Bild 1: HEIDELBERG schaut optimistisch in das GJ 2025/26 und eröffnet zum 175- jährigen Jubiläum mit dem neugestalteten Home of Print das größte Kundenvorführzentrum der Branche.

Bild 2: Mit der neuen Cartonmaster CX 145 erweitert HEIDELBERG das Angebot im wachsenden Verpackungsbereich um eine Bogenoffsetmaschine im Großformat.

Bild 3: Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG, sieht die Weichen für weiteres profitables Wachstum gestellt.

