Aletsch Arena AG

RENNBERICHT - 2024 WHOOP UCI MOUNTAIN BIKE WORLD SERIES | ALETSCH ARENA-BELLWALD VALAIS

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

ESPIÑEIRA HERREROS NÄHERT SICH DEM E-ENDURO-GESAMTSIEG, COURDURIER STEHT VOR DER SPÄTEN HERAUSFORDERUNG DER TITELVERTEIDIGUNG IM WALLIS

Die WHOOP UCI Mountain Bike World Series wurde dieses Wochenende im dritten neuen Austragungsort der Serie 2024 fortgesetzt: den Trails der Aletsch Arena und Bellwald im Kanton Wallis. Aufgrund des schlechten Wetters im Wallis wurde das Wochenende um einen Tag nach hinten verschoben, so dass am Sonntag zum ersten Mal am selben Tag eine Doppelveranstaltung der UCI Enduro- und E-Enduro-Weltcups stattfand, die es in sich hatte.

-> Lesen Sie mehr in der Medienmitteilung (siehe Download-Bereich)

Gerne stellen wir Ihnen weitere Fotos und Videomaterial sowie Kurzinterviews mit Schweizer Athlet*innen wie Lea Rutz zur Verfügung. Ebenso vermitteln wir sehr gerne Interviews, zum Beispiel mit Mitgliedern des Organisationskomitees, und geben Ihnen einen Blick hinter die Kulissen. Was braucht es für den Bau der weltweit einzigartigen Zieleinfahrt? Wie viele Volunteers braucht es für diesen Grossanlass? etc.

Folgen Sie uns auf unseren "Enduro Aletsch" Kanälen:

Instagram

WhatsApp

#aletschworldcup #mtbworldseries

Aletsch Arena AG, Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet, info@aletscharena.ch, www.aletscharena.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: WHOOP UCIMBWS 2024-R~RACE REPORT de.docx