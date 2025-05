Leo Cancer Care

Leo Cancer Care France und Centre Léon Bérard erhalten prestigeträchtigen FEDER-Zuschuss zur Förderung der aufrechten Strahlentherapie

Lyon, Frankreich (ots/PRNewswire)

Leo Cancer Care France und Centre Léon Bérard sind stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie einen Zuschuss des Fonds Européen de Développement Régional erhalten haben, um ihre gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der aufrechten Strahlentherapie zu unterstützen. Diese Anerkennung durch die Europäische Union unterstreicht die Dynamik, mit der eine patientenzentrierte Krebsbehandlung und Innovationen in der Medizintechnik in ganz Europa vorangetrieben werden.

Ein riesiger Meilenstein

Das ausgezeichnete Projekt wird sich auf die Validierung und Optimierung des Einsatzes der aufrechten Protonentherapielösung von Leo Cancer Care, Marie®, in einem klinischen Umfeld konzentrieren, um die Behandlungseffizienz zu erhöhen, den Patientenkomfort zu verbessern und den Zugang zur Protonentherapie zu erleichtern. Ziel des Projekts "Protonenstrahlentherapiezentrum" ist es, dieses therapeutische Arsenal den Patienten in der AURA-Region anzubieten.

Phase 1 des vom ERDF finanzierten Projekts wird sich auf die Innovation des Projekts konzentrieren: die Patienten in aufrechter Position zu behandeln, was einen höheren Komfort während der Behandlung gewährleistet. Die Installation des vertikalen Positionierungssystems wird es ermöglichen, in Phase 2 die klinischen Protonentherapiegeräte zu installieren und parallel dazu translationale Forschung zu betreiben. Der Zuschuss stellt wichtige Mittel zur Verfügung, um die Technologie zu integrieren und auf der bestehenden Forschung in einem der führenden französischen Krebszentren aufzubauen.

"Dieser Zuschuss ist ein aufregender Meilenstein für Leo Cancer Care France und unsere geschätzten Partner am Centre Léon Bérard, die maßgeblich an der Sammlung der Forschungsdaten beteiligt waren, die den Einsatz der Upright-Therapie seit 2019 klinisch validiert haben", sagte Stephen Towe, CEO von Leo Cancer Care.

Validierung durch Forschung

Erste Forschungsergebnisse des Centre Léon Bérard haben gezeigt, dass die Patienten eine aufrechte Haltung bevorzugen [1]. Dies war ein wichtiger Faktor dafür, dass das renommierte Krebsforschungszentrum das Marie*-System für künftige Behandlungen übernommen hat.

"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Leo Cancer Care an der klinischen Wirksamkeit der aufrechten Strahlentherapie zu arbeiten", fügte Vincent Gregoire, Leiter der Abteilung für Strahlenonkologie des Centre Léon Bérard, hinzu. "Gemeinsam wollen wir den klinischen und operativen Wert der aufrechten Strahlentherapie nachweisen und unsere Einrichtung an der Spitze der innovativen, patientenzentrierten Krebsbehandlung positionieren."

Referenz:

[1] Boisbouvier S, Boucaud A, Tanguy R, Grégoire V. Aufrechte Lagerung der Patientin bei der Strahlentherapie des Beckens. Tech Innov Patient Support Radiat Oncol. 2022 Nov 28;24:124-130. doi: 10.1016/j.tipsro.2022.11.003. PMID: 36471684; PMCID: PMC9719023.

*Das Marie-System ist nicht klinisch verfügbar.

