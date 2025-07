Creative Media Authority of Abu Dhabi

Abu Dhabi feiert seine Hauptrolle in der Formel 1: The Movie auf der Yas Marina Rennstrecke

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Nach der regionalen Premiere von F1: The Movie, der in der atemberaubenden Kulisse des Yas Marina Circuit gedreht wurde, wurde ein spezielles „Making-of"-Video veröffentlicht, das Höhepunkte und Kommentare der Darsteller und des Teams zu einigen der adrenalingeladensten Szenen des 2024 Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix zeigt.

Um Abu Dhabis herausragende Rolle bei der Entstehung des Films zu würdigen und die Geschichte zum Abschluss zu bringen, zeigen die Aufnahmen und Bilder die Premiere auf einem roten Teppich, die in einem eigens dafür errichteten Kino direkt an der Rennstrecke stattfand. Die Gäste wurden so in das Herz des Films versetzt, an einen realen Ort, der sowohl als wichtiger Drehort als auch als zentrale Kulisse für die Handlung diente.

Neu veröffentlichte Bilder und Filmmaterial, das hinter den Kulissen entstanden ist, zeigen den Umfang und die Ambitionen der Dreharbeiten in Abu Dhabi. Exklusive Interviews mit Regisseur Joseph Kosinski, Produzent Jerry Bruckheimer und Hauptdarsteller Brad Pitt geben Einblicke in ihre Erfahrungen während der Dreharbeiten in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Kosinski bezeichnete es als „Privileg, in Abu Dhabi zu drehen" und hob die atemberaubenden Drehorte, die bedingungslose Unterstützung und die Herzlichkeit der Menschen als wesentliche Faktoren hervor, die diesen Ort zu einem besonderen Drehort gemacht haben. Bruckheimer lobte die „hervorragende Zusammenarbeit" mit den lokalen Partnern und brachte seine tiefe Wertschätzung für die Bemühungen zum Ausdruck, die die Vision des Films zum Leben erweckt haben. Pitt fügte schlicht hinzu: „Abu Dhabi ist so fantastisch", und brachte damit die Wertschätzung der Darsteller für die einzigartige Kulisse und Erfahrung auf den Punkt.

F1: The Movie, der derzeit in den Kinos zu sehen ist, wurde an drei verschiedenen Terminen in Abu Dhabi gedreht. Insgesamt wurden 29 Drehtage an berühmten Schauplätzen wie dem Yas Marina Circuit, dem Zayed International Airport und den twofour54 Studios absolviert. Wichtige Rennsequenzen wurden live während des Grand Prix gedreht – eine filmische Premiere und ein Beweis für die Fähigkeit der Stadt, bahnbrechendes Storytelling zu ermöglichen.

Das Projekt wurde durch die enge Zusammenarbeit der Creative Media Authority (CMA), der Abu Dhabi Film Commission (ADFC) und des lokalen Produktionspartners Epic Films ermöglicht. Über 280 lokale Crewmitglieder unterstützten die Dreharbeiten, zusammen mit 15 Praktikanten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die in das internationale Produktionsteam integriert wurden, um praktische Erfahrungen zu sammeln.

Die Produktion unterstreicht einmal mehr Abu Dhabis zunehmende Bedeutung als weltweit führender Standort für Filmproduktionen. Mit seiner ikonischen Architektur, der nahtlosen Produktionsunterstützung, der Infrastruktur und den Produktionsrabatten hat das Emirat bereits große globale Franchise-Unternehmen angezogen, darunter Mission: Impossible Dead Reckoning Part One und Dune: Part Two und steigt weiter zu einem bevorzugten Ziel für internationale Filmemacher auf.

Mohamed Dobay, amtierender Generaldirektor der Creative Media Authority, erklärte: „Von der Produktion bis zur Premiere hat Abu Dhabi eine entscheidende Rolle dabei gespielt, diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Dieses Projekt ist ein Meilenstein für unser Filmemacher-Ökosystem, sowohl hinsichtlich des Umfangs der Zusammenarbeit als auch der Tiefe des lokalen Talents, das daran beteiligt war. Die Premiere auf der Rennstrecke zu veranstalten, ist ein stolzer Moment für das Emirat."

Sameer Al Jaberi, Leiter der Abu Dhabi Film Commission, fügte hinzu: „Dieser Film zeigt das gesamte Spektrum, das Abu Dhabi als globaler Produktionsstandort zu bieten hat. Von Live-Aufnahmen des Grand Prix über eine reibungslose Logistik bis hin zu einem hochqualifizierten lokalen Team ist F1: The Movie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie unser Förderprogramm und unser Ökosystem Weltklasse-Filmproduktionen von Anfang bis Ende unterstützen können."

Die Premiere in Abu Dhabi bot ein speziell zusammengestelltes Programm für die Gäste, darunter Formel-1-Rennsimulatoren, eine Besichtigung des offiziellen APXGP-Rennwagens aus nächster Nähe und exklusiver Zugang zu Requisiten aus dem Film, wie dem Helm und dem Rennanzug, die im Film zu sehen sind. All dies versetzte die Besucher noch tiefer in die Welt von F 1: The Movie.

Die Veranstaltung bildete den Abschluss der weltweiten Veröffentlichung des Films und schloss den Kreis an einem seiner berühmtesten Drehorte. F1: The Movie wurde von Apple Studios in Zusammenarbeit mit Formula 1 Management, der FIA und allen zehn Formel-1-Teams produziert und wird weltweit von Warner Bros. vertrieben. Bilder. Der Film läuft derzeit weltweit in den Kinos.

