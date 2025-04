Creative Media Authority of Abu Dhabi

Lionsgates "Now You See Me: Now You Don't' bringt in Zusammenarbeit mit der Abu Dhabi Creative Media Authority, der Abu Dhabi Film Commission und Miral Destinations etwas von seinem Filmzauber nach Abu Dhabi

Die Einwohner von Abu Dhabi haben vielleicht einen aufregenden Blick auf einige Szenen aus dem mit Spannung erwarteten Lionsgate-Film Now You See Me erhascht: Now You Don't, der nach 13 Tagen actiongeladener Dreharbeiten an berühmten Schauplätzen in der Hauptstadt abgeschlossen wurde.

Die Starbesetzung des Films , darunter Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike und Morgan Freeman, erweckten ihre Magie auf Yas Island und anderen Sehenswürdigkeiten von Abu Dhabi zum Leben, darunter atemberaubende Schauplätze wie Louvre Abu Dhabi, Sheikh Zayed Bridge und die atemberaubende Liwa-Wüste. Wenn der Film später in diesem Jahr in die Kinos kommt, werden die Fans Sehenswürdigkeiten wie CLYMB und Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, W Abu Dhabi - Yas Island und mehrere Straßen von Abu Dhabi wiedererkennen, in denen aufregende Szenen und Stunts gedreht worden sind.

Mit der Unterstützung von 175 lokalen Mitarbeitern, darunter auch das Team von Epic Films, sicherten sich sechs angehende Filmemacher aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über den Talententwicklungszweig der CMA, Creative Lab, Praktika am Set. Die Praktikanten konnten am Set Erfahrungen sammeln und ihre Kenntnisse aus dem Kreativlabor anwenden, während sie sahen, wie ein erwarteter internationaler Blockbuster vor Ort gedreht wird.

Matt Leonetti, President, Physical Production bei der Lionsgate Motion Picture Group, sagte: "Die Now You See Me-Filme haben das Publikum schon immer auf globale Abenteuer mitgenommen, und dieser Film ist da keine Ausnahme. Die ikonischen Schauplätze und die unglaublichen Menschen in Abu Dhabi werden dazu beitragen, dass dieser Film für das weltweite Publikum so unterhaltsam und unvergesslich sein wird."

Mohamed Dobay, amtierender Generaldirektor der Behörde für kreative Medien, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir ein wichtiger Drehort für Now You See Me waren: Now You Don't", eine weitere internationale Hollywood-Produktion, die in nur 13 Tagen an mehreren berühmten Schauplätzen realisiert wurde. Das Lionsgate-Team profitierte nicht nur von den finanziellen Vergünstigungen der Abu Dhabi Film Commission, sondern auch von der Unterstützung unserer wichtigsten Partner, Miral Destinations, die uns wichtige Drehorte zur Verfügung stellten, und nicht zuletzt von der Expertise unserer lokalen Crew unter der Leitung von Epic Films. Die Beteiligung von 175 qualifizierten einheimischen Crewmitgliedern und sechs enthusiastischen jungen Talenten aus unserer Gemeinschaft unterstreicht die wachsende Stärke der Filmindustrie von Abu Dhabi. Wir freuen uns auf den Kinostart im November, wenn die Zuschauer sehen werden, wie einige der berühmtesten Schauplätze von Abu Dhabi auf der Leinwand zum Leben erweckt werden.

Liam Findlay, CEO von Miral Destinations, das mehrere der Produktionsstandorte verwaltet, sagte: "Wir bei Miral Destinations sind stolz darauf, mit globalen Produktionen wie Lionsgates nächstem Film Now You See Me zusammenzuarbeiten und Yas Island als erstklassiges Reiseziel für erstklassige Unterhaltung und Freizeitgestaltung weiter zu etablieren. Diese Leistung spiegelt die nahtlose Zusammenarbeit mit dem ADFC und wichtigen Akteuren in Abu Dhabi wider, die einen unvergleichlichen Zugang zu ikonischen Orten auf Yas Island und Saadiyat Island ermöglicht. Aufbauend auf dem Erfolg früherer internationaler Projekte sowie unserer hochkarätigen Yas Island-Kampagnen mit prominenten Botschaftern wie Kevin Hart, Jason Momoa und Ryan Reynolds sind wir weiterhin bestrebt, unvergessliche Erlebnisse sowohl für Besucher als auch für Produktionspartner zu schaffen."

Der Raubtier-Thriller, der im November dieses Jahres in die Kinos kommen soll, profitiert von der führenden Unterstützung der Abu Dhabi Film Commission, einschließlich eines Cashback-Rabatts und vielschichtiger logistischer Beratung. Ruben Fleischer, der Superstar-Regisseur der Blockbuster-Hits Zombieland, Venom und Uncharted, übernimmt das Ruder. Das Drehbuch des Films stammt von Seth Grahame-Smith und Michael Lesslie und Paul Wernick & Rhett Reese, die Geschichte von Eric Warren Singer, basierend auf den von Boaz Yakin & Edward Ricourt geschaffenen Figuren. Produziert wird der Film von Bobby Cohen, Alex Kurtzman und Roberto Orci.

Now You See Me: Now You Don't gehört zu den mehr als 180 großen Produktionen, die in den letzten Jahren Abu Dhabi als Drehort genutzt haben und von der Vielfalt der Drehorte, dem Pool an talentierten Fachleuten, den preisgekrönten Einrichtungen und dem großzügigen Cashback-Rabatt von 35 %++ profitiert haben. Neben den mit Spannung erwarteten zukünftigen Veröffentlichungen wie F1 gehören zu den großen Produktionen Hollywood-Hits wie Dune, Dune: Part Two, Sonic the Hedgehog und die Netflix-Serien 6 Underground und War Machine sowie die Franchises Mission: Impossible, Star Wars und Fast and Furious.

