Heimat entwickelt sich weiter: Neue Eigentümerstruktur und strategischer Markteintritt in Österreich

Steinach/St. Gallen (ots)

Heimat blickt nach vorn: Mit neuer Eigentümerschaft, gestärktem Verwaltungsrat und dem Markteintritt in Österreich stellt sich die traditionsreiche Marke neu auf. Im Zentrum steht eine klare Vision: Heimat soll als starke Schweizer Marke wachsen - international.

Nach dem Rückzug von Roger Koch aus dem operativen Geschäft zu Jahresbeginn folgt nun der nächste konsequente Schritt in der Entwicklung der Marke Heimat: Roger Koch verabschiedet sich vollständig aus dem Unternehmen. Die unternehmerische Verantwortung liegt neu bei einer unabhängigen Investorengruppe, die die Marke seit mehreren Monaten begleitet und strategisch weiterentwickelt.

Wegweisender Schulterschluss: Ex-Landi-Chef Heinz Wälti wird neuer Beirat und Sam Wüst bringt Verstärkung als Verwaltungsrat

Ein zentraler Pfeiler dieser Neuausrichtung ist der gezielte Ausbau des Verwaltungsrats. Mit Heinz Wälti holt sich die Heimat Manufaktur AG einen ausgewiesenen Kenner des Schweizer Handels in den Verwaltungsrat. Der frühere Landi-CEO weiss, wie man ein Unternehmen auf stabile Beine stellt und Marken so positioniert, dass sie beim Kunden ankommen. In seinen 25 Jahren bei der Landi verantwortete er nicht nur den Ausbau des riesigen Filialnetzes, sondern auch zahlreiche Sortimentsentwicklungen und strukturelle Weichenstellungen, die bis heute nachwirken. Seine Stärke liegt darin, strategische Themen nicht abgehoben zu denken, sondern immer mit Bezug zur Realität der Kundschaft. Genau das bringt er nun bei Heimat ein: "Ich sehe in Heimat eine Marke mit Seele - und einem riesigen Potenzial, wenn man sie klug weiterentwickelt. Mein Ziel ist es, das Team dabei zu unterstützen, Bodenhaftung und Wachstum in Einklang zu bringen", so Wälti.

Eine weitere Schlüsselrolle übernimmt der Ostschweizer Unternehmer Sam Wüst, Mitinhaber der SFH Swiss Financial Holding AG und Geschäftsführer des Industriepark.sg. Wüst bringt seine umfassende Expertise in Strategie, Expansion und KMU-Führung in das Gremium ein. Er ist unter anderem auch in den Verwaltungsräten der Bufis AG und Bambolino AG tätig. "Heimat steht für Qualität und Herkunft. Wir stellen sicher, dass diese Werte auch in der nächsten Wachstumsphase sichtbar bleiben", erklärt Verwaltungsrat Sam Wüst.

Internationaler Ausbau: Heimat startet in Österreich durch

Parallel zur strukturellen Neuausrichtung hat Heimat den nächsten Expansionsschritt vollzogen: Mit dem Markteintritt in Österreich ist der erste Meilenstein der internationalen Strategie erreicht. Hintergrund ist eine gesetzliche Neuregelung, die den Verkauf von Cannabisblüten exklusiv über staatlich lizenzierte Trafiken erlaubt. Heimat ist derzeit die einzige etablierte Premiummarke, die in diesem regulierten Vertriebskanal Österreichweit präsent ist - und das ganz ohne Onlinekonkurrenz, aber mit gesetzlicher Vertriebssicherheit.

FAQ zur Neuausrichtung von Heimat und zum Markteintritt in Österreich

Was hat sich bei Heimat strukturell verändert?

Heimat wurde Anfang 2025 vollständig an eine unabhängige Investorengruppe übergeben. Diese begleitet die Marke bereits seit mehreren Monaten und treibt nun die strategische Weiterentwicklung mit klarem Fokus auf Wachstum, Governance und Internationalisierung konsequent voran.

Wer verstärkt das Führungsteam?

Im Zuge der Neuausrichtung wurde das Gremium gezielt erweitert:

Heinz Wälti , ehemaliger CEO der Landi-Gruppe, verstärkt Heimat als Beirat. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Handel, Strukturaufbau und Markenführung ein - stets mit Bodenhaftung und Nähe zur Kundschaft.

, ehemaliger CEO der Landi-Gruppe, verstärkt Heimat als Beirat. Er bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Handel, Strukturaufbau und Markenführung ein - stets mit Bodenhaftung und Nähe zur Kundschaft. Sam Wüst, Ostschweizer Unternehmer und Geschäftsführer des Industrieparks St. Gallen, wurde in den Verwaltungsrat berufen. Er verantwortet strategische Themen rund um Expansion, KMU-Führung und nachhaltige Marktpositionierung.

Warum ist der Rückzug von Roger Koch bedeutsam?

Mit dem vollständigen Rückzug von Roger Koch endet eine prägende Aufbauphase. Die unternehmerische Verantwortung liegt nun bei einem neu aufgestellten Führungsteam, das Heimat strategisch und strukturell weiterentwickelt - mit klarem Blick auf Skalierung, Compliance und internationale Präsenz.

Welche Rolle spielt der österreichische Markt?

Österreich markiert den ersten Meilenstein der internationalen Expansion. Seit einem rechtskräftigen Urteil des Bundesfinanzgerichts im März 2025 gilt eine neue gesetzliche Regelung: Cannabisblüten dürfen nur noch über staatlich lizenzierte Trafiken verkauft werden.

Der gesamte Onlinehandel sowie bestehende Cannabis-Shops im stationären Einzelhandel wurden landesweit geschlossen. Konsument: innen haben seither nur noch eine regulierte und legale Bezugsquelle - die Trafik. Für Anbieter wie Heimat bedeutet das: ein klar regulierter, geschützter Vertriebsweg mit flächendeckender Sichtbarkeit, rechtlicher Sicherheit und ohne digitale Konkurrenz.

Als derzeit einzige etablierte Premiummarke mit nationaler Listung in diesem System ist Heimat strategisch hervorragend positioniert - mit direktem Zugang zur Kundschaft und exklusivem Marktzugang in einem klar abgegrenzten Vertriebsumfeld.

Was ist eine Trafik?

Trafiken sind staatlich konzessionierte Fachgeschäfte für den Verkauf von Tabakwaren - und in Österreich ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Es gibt rund 5.000 Trafiken im ganzen Land. Seit einem rechtskräftigen Gerichtsurteil im März 2025 gelten nicht berauschende Cannabisblüten in Österreich als Tabakersatz - und dürfen ausschliesslich nur noch über staatlich lizenzierte Trafiken vertrieben werden. Der Onlinehandel sowie spezialisierte Cannabisshops wurden eingestellt. Trafiken bieten damit nicht nur flächendeckende Verfügbarkeit, sondern auch rechtliche Klarheit und Verbraucherschutz auf hohem Niveau.

Was bedeutet das neue Vertriebsmodell für Konsument: innen?

Durch die exklusive Listung in Trafiken sind Heimat-Produkte in Österreich gesetzeskonform, sicher und direkt zugänglich. Onlineverkäufe sind untersagt - der Vertrieb erfolgt kontrolliert, nachvollziehbar und nah an der Kundschaft.

Wie bleibt Heimat seiner Herkunft treu?

Trotz internationaler Ausrichtung bleibt Heimat fest in der Schweiz verwurzelt. Produktion, Qualitätsstandards und Markenidentität basieren weiterhin auf naturbelassenem Handwerk und echter Swissness - mit dem Anspruch, Werte wie Herkunft, Ehrlichkeit und Authentizität in jedem Produkt spürbar zu machen.

Was ist das langfristige Ziel der Marke Heimat?

Heimat will sich als internationale Referenzmarke naturbelassene Produkte etablieren - getragen von einer starken Führung, nachhaltiger Strategie und dem Anspruch, Qualität, Klarheit und Herkunft in jedem Produkt erfahrbar zu machen.