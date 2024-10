Kardex Systems AG

Kardex erneut für den HERMES.Wirtschafts.Preis 2024 nominiert

Unter 150 Einreichungen in der Sparte Logistik unter den Top 5

Wien (ots)

Die börsennotierte Kardex-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Intralogistiklösungen für automatisierte Produkte und standardisierte Systeme sowie darauf abgestimmter Software- und Servicepakete. Nun wurde der Intralogistik-Anbieter erneut für den HERMES.Wirtschafts.Preis nominiert.

Er ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Wirtschaftsunternehmen in Österreich und wird jährlich als Zeichen "großartigen Unternehmertums" vergeben: der HERMES.Wirtschafts.Preis. Am 11. Oktober werden in der Wiener Hofburg erneut die besten Betriebe der österreichischen Wirtschaft ausgezeichnet. Kardex als globaler Partner für Intralogistik-Lösungen zählt abermals zu den Nominierten in der Sparte "Logistik".

"Wir sind sehr stolz über die neuerliche Nominierung zum HERMES.Wirtschafts.Preis", freut sich Peter Wilfinger, MSc MBA, Geschäftsführer der Kardex Austria GmbH. "Diese Anerkennung bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, innovative Lösungen im Bereich der Lager- und Materialflussautomation zu entwickeln und unseren Kunden die höchste Qualität und Effizienz zu bieten. Es ist auch eine Auszeichnung für unser gesamtes Team, das mit Leidenschaft und Engagement täglich an neuen Wegen arbeitet, unsere Produkte und Dienstleistungen zu optimieren."

Gerhard Weissinger ist Geschäftsführer der Kardex Austria GmbH und für den Servicebereich der zentraleuropäischen Kardex-Gesellschaften verantwortlich. Er bekräftigt: "Das durchgängige Life Cycle Management der Kardex-Systeme sichert eine hohe Verfügbarkeit und die Werthaltigkeit der Anlage über Jahrzehnte. In diesem Zusammenhang stellen Remote-Support, ein flächendeckend verfügbares und erfahrenes Technikerteam sowie rasche Reaktionszeiten sicher, die Stillstandszeiten auch im Störungsfall zu minimieren, die besonders in Produktionsumgebungen hohe Kosten verursachen können." Kardex agiert als verlässlicher Partner über den gesamten Lebenszyklus einer Lösung und unterstreicht damit den gelebten hohen Stellenwert des Kunden.

Als führender globaler Partner für Intralogistiklösungen und Hersteller innovativer Lager- und Bereitstellungssysteme inklusive darauf abgestimmter Software- und Servicepakete bietet Kardex seinen Kunden weltweit einen intelligenten Einstieg in die Automatisierung. Mehr als 140 000 erfolgreich installierte Lösungen in zahlreichen Branchen - von Maschinen- und Anlagenbau über die Elektronik-, Chemie- und Pharmaindustrie bis hin zu Medizin und Automotive - sprechen für den Erfolg des Unternehmens. "Jedes unserer Produkte wurde mit dem Ziel entwickelt, die Produktivität unserer Kunden zu steigern und die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe zu verbessern. Unsere maßgeschneiderten Lösungen ermöglichen es unseren Kunden weltweit, ihre Intralogistik-Prozesse signifikant zu verbessern", erklärt Peter Wilfinger.

Produziert wird ausschließlich selbst: In den Fabriken in Deutschland und den USA werden die hochmodernen Lager- und Bereitstellungssysteme hergestellt und anschließend weltweit vertrieben. Moderne und zuverlässige Softwarelösungen für die Lagerverwaltung ermöglichen zusätzlich Effizienzsteigerungen in der betriebsinternen Logistik unserer Kunden. "Unsere modularen IT-Konzepte werden individuell auf bestehende Intralogistik-Prozesse und Lageranforderungen unserer Kunden zugeschnitten und sind für die Produktivität moderner Lager genauso wichtig wie die Hardwarekomponenten", so Wilfinger.

Über Kardex:

Kardex ist ein weltweit führender Partner für Intralogistiklösungen in einem attraktiven und wachsenden Markt. Die Gruppe bietet erstklassige automatisierte Produkte, standardisierte Systeme und Lifecycle-Services, die eine hohe Verfügbarkeit und niedrige Lebensdauerkosten garantieren. Kardex ermöglicht mit dynamischen Lager- und Bereitstellungssystemen einen intelligenten Einstieg in die Automatisierung, bietet integrierte Materialflusssysteme, Kleinteilelager und automatisierte Hochregallager an und agiert als globaler AutoStore-Partner mit flexiblen und modularen Lager- und Auftragsabwicklungslösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 2'500 Mitarbeitende in über 30 Ländern. Die Kardex Holding AG ist seit 1989 an der SIX Swiss Exchange notiert.