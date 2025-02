CAS; Deloitte

Deloitte und CAS veröffentlichen neuen Bericht, der die Recyclingindustrie für Lithium-Ionen-Batterien vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen analysiert

Der Bericht untersucht Politik-, Markt- und Innovationstrends, die diese schnell wachsende Branche prägen

Deloitte und CAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gaben heute die Veröffentlichung eines gemeinsamen Berichts mit dem Titel „ Lithium-Ion Battery Recycling: Market & Innovation Trends for A Green Future. Dieser Bericht ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Organisationen seit der Ankündigung ihrer strategischen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energiespeichern und Unterhaltungselektronik rückt nachhaltige Lösungen für das Batterierecycling in den Mittelpunkt. Der Bericht von CAS und Deloitte ist eine umfassende Analyse des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien und deckt sowohl den Markt als auch wissenschaftliche Perspektiven dieser sich schnell entwickelnden Branche ab. Er enthält Einblicke in die Marktdynamik, technologische Fortschritte und strategische Wege zur Rentabilität in diesem Sektor und hebt die Schlüsselrolle des Batterierecyclings bei der Bewältigung von Ressourcenknappheit und Umweltproblemen angesichts der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen hervor.

Lithium-Ion Battery Recycling: Market & Innovation Trends for A Green Future kombiniert die einzigartige Daten- und Wissenschaftsexpertise des CAS mit der Markt- und Unternehmensanalyse von Deloitte, um die neuesten Entwicklungen in der Branche in sechs Schlüsselbereichen zu untersuchen: Richtlinien, Kapazitätserweiterung, technologische Innovation, digitale Lösungen, sektorübergreifende Zusammenarbeit und Weg zur Rentabilität. Neben anderen Trends untersucht der Bericht, wie Innovationen im Bereich der Recyclingtechnologie und digitale Lösungen die Batterie-Recyclingindustrie verändern, die Effizienz, die Rückgewinnungsraten und die Umweltauswirkungen verbessern und den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen.

„Wir freuen uns, auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten von CAS Brancheneinblicke und -lösungen zu entwickeln und bereitzustellen", sagt Kevin Guo, Leiter des Deloitte China National Industry Program. „Innovationen in Wissenschaft und Technologie haben in vielen Bereichen bemerkenswerte Fortschritte erzielt, und Deloitte China freut sich darauf, weiterhin mit CAS zusammenzuarbeiten, um einen bedeutenden Einfluss auf die Branche zu nehmen."

„Dieser ausführliche Bericht zeigt die starke Synergie der Markteinblicke von Deloitte und der unübertroffenen wissenschaftlichen Daten und technischen Expertise von CAS. Durch diese Zusammenarbeit wollen wir gemeinsam Durchbrüche bei kritischen globalen Herausforderungen wie nachhaltiger Energie beschleunigen und Innovatoren aus verschiedenen Branchen in die Lage versetzen, fundiertere Geschäftsentscheidungen zu treffen", sagte Manuel Guzman, President von CAS.

Der Bericht steht jetzt unter link.cas.org/li-battery-report zum Download bereit.

Informationen zu CAS CAS verbindet das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentfachleute und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, um Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. Verbinden Sie sich mit uns unter cas.org.

Informationen zu Deloitte China

Deloitte China bietet integrierte professionelle Dienstleistungen an und hat sich langfristig verpflichtet, einen führenden Beitrag zur Reform, Öffnung und wirtschaftlichen Entwicklung Chinas zu leisten. Wir sind ein global vernetztes Unternehmen mit tiefen lokalen Wurzeln, das sich im Besitz unserer Partner in China befindet. Mit mehr als 20.000 Fachleuten in 31 chinesischen Städten bieten wir unseren Kunden einen One-Stop-Shop mit weltweit führenden Prüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen.

Wir arbeiten mit Integrität, halten die Qualität hoch und streben nach Innovation. Mit unserer fachlichen Kompetenz, unserem branchenübergreifenden Wissen und unseren intelligenten Technologielösungen helfen wir Kunden und Partnern aus vielen Branchen, Chancen zu nutzen, Herausforderungen zu bewältigen und Entwicklungsziele von Weltklasse und hoher Qualität zu erreichen.

