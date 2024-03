Nasuni

Nasuni bringt Nasuni Edge für Amazon S3 auf den Markt, um hohe Leistung am Netzwerkrand zu ermöglichen

Boston, 14. März 2024 (ots/PRNewswire)

Die neue Lösung erweitert Amazon S3-kompatiblen Speicher auf den Netzwerkrand und bietet leistungsstarke Anwendungsleistung für KI und andere datengesteuerte Prozesse

Nasuni, eine führende hybride Cloud-Speicherlösung, kündigt Nasuni Edge für Amazon Simple Storage Service (S3) an, eine Cloud-native Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, den Datenzugriff bei gleichzeitig niedriger Latenz, über eine einzige, einheitliche Plattform, zu beschleunigen. Dies ist für Edge-Workloads, einschließlich Cloud-basierte Anwendungen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (AI/ML), von entscheidender Bedeutung.

Amazon S3 ist ein Objektspeicherdienst von Amazon Web Services (AWS), der branchenführende Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Leistung bietet. Nasuni Edge für Amazon S3 unterstützt Arbeitslasten im Petabyte-Bereich und ermöglicht Kunden die Ausführung von S3-kompatiblem Speicher, der ausgewählte S3-APIs auf AWS Outposts, AWS Local Zones und Kundenumgebungen vor Ort unterstützt. Die einzigartige Cloud-native Architektur von Nasuni ist darauf ausgelegt, die Leistung zu verbessern und Geschäftsprozesse zu beschleunigen. Der sofortige Dateizugriff ist in verschiedenen Branchen unerlässlich, z. B. in der Fertigung, im Immobilien-, Ingenieur- und Bauwesen sowie im Gesundheits- und Energiesektor, wo entfernte Einrichtungen mit begrenzter Bandbreite große Datenmengen erzeugen, die schnell verarbeitet und in Amazon S3 aufgenommen werden müssen. Darüber hinaus ist Kunden zunehmend eine einheitliche Plattform für den Zugriff auf und den Schutz von Datei- und Objektdaten wichtig, die es ihnen ermöglicht, kleine und große Projekte mit On-Premise- und Cloud-zentrierten Workloads über ein einziges Angebot abzuwickeln.

„Nasuni Edge für Amazon S3 bietet uns die Möglichkeit, nahtlos mit Nasuni zu interagieren", sagt Alex Serban, Seniormanager für Site Reliability and Operations bei Electronic Arts. „Dieser Ansatz für die Zusammenarbeit mit Nasuni steigert nicht nur unsere betriebliche Effizienz, sondern führt auch einen standardisierten Prozess ein. Das Potenzial von Nasuni Edge für Amazon S3, zeigt sich in seiner Fähigkeit die Leistung zu steigern und die Verteilung von Software-Builds an Teams rund um den Globus zu beschleunigen. Diese Verbesserung trägt entscheidend dazu bei, die Bereitstellung unserer Produkte für den globalen Markt zu beschleunigen."

Angesichts des Zustroms großer Datenmengen ist eine vereinfachte Speicherung eine Priorität für jedes Unternehmen, das im Jahr 2024 Daten sammelt und schnell verarbeiten möchte. Forrester Research geht davon aus, dass 80 Prozent der neuen Datenpipelines im Jahr 2024 für die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von unstrukturierten Daten entwickelt werden. Nasuni Edge für Amazon S3 wurde speziell für IT-Experten, Infrastrukturmanager, IT-Architekten und ITOps-Teams entwickelt, die Anwendungsleistung und datengesteuerte Workflow-Prozesse verbessern möchten. Die Lösung ermöglicht Anwendungsentwicklern das Lesen und Schreiben mit der Amazon S3-API in einem globalen Namespace, der von mehreren Endpunkten in AWS Local Zones, AWS Outposts und lokalen Umgebungen aus durch Amazon S3 gesichert ist.

Nasuni Edge für Amazon S3 verbessert den Datenzugriff auf folgende Weise:

Leistung am Netzwerkrand: Kunden können Nasuni Edge für Amazon S3 jetzt überall dort einsetzen, wo hohe Leistung bei geringer Latenz erforderlich ist, in AWS Local Zones, auf AWS Outposts oder in selbst verwalteten Umgebungen vor Ort. Lokales Caching über Nasuni bietet eine LAN-ähnliche Leistung, um die Erwartungen von Anwendungseignern und Benutzern zu erfüllen.

Kunden können Nasuni Edge für Amazon S3 jetzt überall dort einsetzen, wo hohe Leistung bei geringer Latenz erforderlich ist, in AWS Local Zones, auf AWS Outposts oder in selbst verwalteten Umgebungen vor Ort. Lokales Caching über Nasuni bietet eine LAN-ähnliche Leistung, um die Erwartungen von Anwendungseignern und Benutzern zu erfüllen. Multiprotokoll-Lese-/Schreibszenarien: Der Zugriff auf Daten erfordert oft andere Protokolle als Amazon S3, in der Regel Server Message Block (SMB) oder Network File System (NFS). Nasuni bietet eine Multiprotokoll-Flexibilität, die eine breite Palette von Anwendungszugriffen ermöglicht.

Der Zugriff auf Daten erfordert oft andere Protokolle als Amazon S3, in der Regel Server Message Block (SMB) oder Network File System (NFS). Nasuni bietet eine Multiprotokoll-Flexibilität, die eine breite Palette von Anwendungszugriffen ermöglicht. Unterstützung für Datei-Metadaten: Nasuni erweitert Dateiverwaltungsszenarien, in denen Klassifizierung und Compliance wichtig sind, indem es eine größere Anzahl von Tags, die Anzahl der Zeichen in Tags und die Größe von Datei-Metadaten unterstützt.

„Nasuni ist ein langjähriger AWS-Partner, und unsere aktuelle Zusammenarbeit bietet eine ideale Lösung für die Modernisierung bestehender Dateiinfrastrukturen von Unternehmen. Mit Nasuni Edge für Amazon S3 können Firmen traditionelle Workloads unterstützen und die Vorteile moderner Amazon S3-basierter Anwendungen nutzen", sagt David Grant, Präsident von Nasuni. „Nasuni Edge für Amazon S3 ermöglicht es Unternehmen, unstrukturierte Daten für Cloud-basierte KI-Dienste leicht verfügbar zu machen."

Neben dem schnellen Zugriff auf einen einzigen, weltweit zugänglichen Namensraum, eröffnet die Möglichkeit große Datenmengen an einem einzigen Ort zu erfassen, neue Möglichkeiten und Potenziale für Innovationen und leistungsstarke Erkenntnisse, durch die Integration von KI-Diensten. Die Multiprotokoll-Unterstützung von Nasuni bedeutet, dass diese neuen Daten-Workloads von einer Vielzahl bestehender Anwendungen aus zugänglich sind, ohne dass diese umgeschrieben werden müssen.

Informationen zu Nasuni Nasuni ist eine führende Hybrid-Cloud-Speicherlösung, die das Unternehmenswachstum durch mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und schnelle Edge-Performance mit einer einzigartigen Cloud-nativen Architektur unterstützt. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung von NAS und Backup, sowie die Beseitigung von Datensilos. Die Lösung vereinfacht das Management und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Die eingebaute Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, sodass das Risiko von schwerwiegenden Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs und anderer Krisen reduziert wird. Der synchronisierte Zugang zu Dateidaten an jedem Ort der Welt, gewährleistet die Nutzerproduktivität und unterstützt Remote Work und hybrides Arbeiten. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools sowie KI-Workflows optimiert.

Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter und der öffentliche Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA und das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.