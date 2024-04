Medit

Medit stellt i900 vor: Die nächste Evolution der Intraoralscanner

Seoul, Südkorea und Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Sichern Sie sich einen Platz in der ersten Reihe bei der Premiere von Medit i900 und entdecken Sie die neueste Spitzentechnologie in der Zahnmedizin

Medit ( www.medit.com), ein führender Anbieter von dentalen 3D-Scannern und Lösungen für die digitale Zahnmedizin, kündigt mit der Einführung des Medit i900 die nächste Evolution der intraoralen Scannertechnologie an.

„Unsere Kundenorientierung treibt unsere Fortschritte voran", sagt Michael Lee, Technischer Leiter. „Der i900 ist ein Beweis für unser Streben nach Innovation, das Zahnärzte in die Lage versetzt, die Standards der Patientenversorgung und Praxiseffizienz neu zu definieren."

Der Medit i900 verfügt über eine innovative neue Benutzeroberfläche, schnelleres und reibungsloseres Scannen, verbesserte Ergonomie und eine verbesserte Materialerfassungstechnologie. Er verbessert die Benutzerfreundlichkeit und bietet gleichzeitig mehr Präzision und Kontrolle. Der Medit i900 wird am 29. April 2024 im Rahmen einer weltweiten virtuellen Veranstaltung vorgestellt.

„Medit verfolgt bei der Produktentwicklung einen einzigartigen, klinisch orientierten Ansatz", sagte Han Ryu, Direktor für Wachstum und Strategie bei Medit. „Der i900 verkörpert alles, wofür Medit steht: intuitives Design, modernste Software und branchenführende Bildgebungstechnologie. Aber am wichtigsten ist, dass es einen Sprung nach vorne bedeutet, wie die digitale Zahnmedizin die Patientenversorgung verändern kann."

Medit hat den Markt 2018 mit seinem ersten intraoralen Scanner, dem i500, aufgemischt und bietet Zahnärzten eine hochpräzise, benutzerfreundliche Option zu einem deutlich niedrigeren Preis als die Konkurrenz. Aufbauend auf diesem Erfolg führte Medit 2021 den meistverkauften i700 ein, gefolgt vom i700 Wireless und dem i600 2022, die eine umfassende Palette von Scannern für alle Arten von Zahnarztpraxen bieten.

Der Medit i900 wird auch die Medit Link-Plattform des Unternehmens enthalten, die kostenlose Dental-Apps anbietet, die die Produktivität steigern und Arbeitsabläufe rationalisieren. Medit Link lässt sich nahtlos in andere Plattformen, Dienste und Hardware integrieren.

Der i900, der am 29. April vorgestellt wird, stellt die nächste Evolutionsstufe der Intraoralscanner dar und prägt die Zukunft der digitalen Zahnmedizin. Erfahren Sie hier mehr: https://www.medit.com/medit-i900-teaser/.

Informationen zu Medit

MEDIT ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und einer All-in-One-Plattform für die digitale Zahnmedizin, die auf einer eigenen patentierten Spitzentechnologie basiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem innovative Software für die digitale Zahnmedizin, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Labors unterstützt.

Der Hauptsitz von MEDIT befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen hat auch Vertretungen in Amerika und Europa und verfügt über ein weltweites Netz von Händlern in über 100 Ländern. Besuchen Sie die offizielle MEDIT-Website für detaillierte Informationen über MEDIT-Produkte und -Software sowie die offiziellen YouTube- und Social-Media-Kanäle von MEDIT für weitere Inhalte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380027/Press_release_image_teaser_image_1_i900.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-stellt-i900-vor-die-nachste-evolution-der-intraoralscanner-302111253.html