Degussa Goldhandel GmbH

Goldrallye bringt Schweizer auf den Geschmack

Degussa-Umfrage: Goldsparpläne gewinnen deutlich an Attraktivität

Zürich

Die Goldrallye des vergangenen Jahres hinterlässt ihre Spuren auch in der Schweiz: Gold landet bei der Frage nach den beliebtesten Anlageformen auf dem zweiten Platz gleich hinter den Aktien. In einer von Degussa Goldhandel in Auftrag gegebenen Umfrage nannten 18,3 Prozent der Befragten das Edelmetall als bevorzugte Anlage. Kryptowährungen bevorzugen dagegen nur 11,6 Prozent und 5, 8 Prozent halten Anleihen in ihrem Portfolio.

Das Umfrageinstitut YouGov fand heraus, dass etwa die Hälfte der Schweizer angeben, Gold zu besitzen. Dabei werden Goldbarren eher seltener vererbt (7,6 Prozent) oder verschenkt (10,2), sondern meistens gekauft (14,7). Goldmünzen dagegen kamen hauptsächlich als Geschenk in den Besitz der Befragten (23,5 Prozent). 17,9 Prozent gaben an, Münzen gekauft zu haben, 12,6 Prozent haben sie geerbt. Interessant dabei ist, dass die 25- bis 34-Jährigen der Generation Z besonders aktiv sind im Goldgeschäft: 30 Prozent von ihnen haben mitgeteilt, Gold gekauft zu haben – sowohl als Barren als auch als Münzen.

Die Entwicklung des Goldpreises, der in den letzten Monaten von einem Allzeithoch zum nächsten jagte, hat offensichtlich auch Kleinsparer motiviert, über ein Investment in Edelmetall nachzudenken. Auf die Frage „Können Sie sich vorstellen, für sich selbst oder für Ihre Kinder und Enkel einen Goldsparplan mit monatlichen Käufen (ab 25 Franken) abzuschließen“, antwortete ein Drittel (30,8 bzw. 27, 7 Prozent) mit ja. Derzeit, so ergab die Degussa-Umfrage, bedienen erst 2,6 Prozent einen Goldsparplan.

Über Degussa Goldhandel

Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel seit 2011 umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 200 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Großbritannien.