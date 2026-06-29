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Britische Theaterbranche zeichnet LIGNOLOC® aus

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Mauerkirchen (ots)

Holznagelsystem von BECK gewinnt ABTT Award als ‘Sustainability Product of the Year’

Zirkuläres Bauen auf großer Bühne: LIGNOLOC® wurde von der britischen Theaterbranche als „Sustainability Product of the Year“ ausgezeichnet.

Große Anerkennung für eine nachhaltige Innovation aus Österreich: Das Holznagelsystem LIGNOLOC® von BECK wurde bei den diesjährigen ABTT Theatre Show Awards in London mit dem Titel „Sustainability Product of the Year 2026“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Produkte und Lösungen, die einen besonderen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Theater-, Film- und Veranstaltungsbranche leisten und wurde zum ersten Mal vergeben.

Nachhaltigkeit für Bühnen, Filmsets und Kulissen

Kulissen und Bühnenbilder werden häufig nur für kurze Zeit genutzt, obwohl die dafür eingesetzten Materialien oft noch über viele Jahre verwendbar wären. Gemeinsam mit dem schottischen Kreislaufwirtschafts-Pionier im Kulissenbau Re-set Scenery unterstützt BECK deshalb neue Ansätze für die Wiederverwendung und Weiterverarbeitung von Materialien im Theater-, Film- und Veranstaltungsbereich.

Durch den Einsatz von LIGNOLOC® Holznägeln können Holzkonstruktionen einfacher weiterverarbeitet, rückgebaut und für neue Projekte genutzt werden. Damit leistet das System einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Materialkreisläufe in einer Branche, die zunehmend nach ressourcenschonenden und kosteneffizienten Lösungen sucht.

„Stahlnägel halten Kulissen zusammen – bis der Vorhang fällt und alles im Müll landet. LIGNOLOC® haben wir für die unterschiedlichsten Anwendungen entwickelt, umso mehr freut es uns, dass unser Holznagel jetzt beim ABTT Theatre Show Award als ‚Sustainability Product of the Year‘ ausgezeichnet wurde. Das zeigt: Auch im Bühnenbau muss Befestigung nicht das Ende der Nachhaltigkeit sein. LIGNOLOC® gehört überall dorthin, wo gebaut, gestaltet und neu gedacht wird – auch ins Rampenlicht.“

Internationale Auszeichnung mit Signalwirkung

Die Association of British Theatre Technicians (ABTT) zählt zu den renommiertesten Fachorganisationen der britischen Theater- und Veranstaltungsbranche. Ihre jährlich vergebenen Awards gelten als wichtige Auszeichnung für technische Innovationen und zukunftsweisende Entwicklungen innerhalb der Branche.

Mit der Ehrung erhält LIGNOLOC® zusätzliche Aufmerksamkeit in einem neuen Anwendungsbereich, der von Theaterproduktionen über Filmsets bis hin zu Messe- und Eventbauten reicht. Die Auszeichnung unterstreicht das Potential nachhaltiger Befestigungslösungen auch außerhalb klassischer Holzbauanwendungen.

Über 120 Jahre Innovation

BECK wurde 1904 gegründet und ist heute ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Mauerkirchen, Österreich. Als Pionier der Befestigungstechnik entwickelt und produziert BECK innovative Befestigungslösungen für internationale Märkte.

Mit LIGNOLOC® hat BECK die weltweit ersten schießbaren Holznägel entwickelt. Das System ermöglicht Holzverbindungen ohne Metall oder vollflächige Verleimungen und eröffnet neue Möglichkeiten für nachhaltiges Bauen sowie kreislauffähige Konstruktionen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

EASTWOOD 2026

Der Holzbau-Fachkogress: Neue Perspektiven für den digitalen Holzbau.

Datum: 01.10.2026 - 02.10.2026

Art: Messen

Ort: HTWK Leipzig | Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur

Karl-Liebknecht-Straße 134

04277 Leipzig

Deutschland

URL: https://www.eastwood.de/

denkmal

Die denkmal ist die Europäische Leitmesse für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung.

Datum: 05.11.2026 - 07.11.2026

Art: Messen

Ort: Leipziger Messe

Messe-Allee 1

04356 Leipzig

Deutschland

URL: https://www.denkmal-leipzig.de/de/

IHF | Internationales Holzbau-Forum

30. Internationales Holzbau-Forum (IHF) Aus der Praxis - Für die Praxis

Datum: 02.12.2026 - 04.12.2026

Art: Messen

Ort: Kongresszentrum

Rennweg 3

6020 Innsbruck

Österreich

URL: https://www.forumholzbau.com/IHF/

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