Ultima Markets erhält FCA-Lizenz zur Unterstützung der Expansion in Großbritannien

Ultima Markets, ein weltweit vertrauenswürdiger CFD-Broker für den Online-Handel, hat die behördliche Lizenz erhalten, um unter der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) tätig zu werden. Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von Ultima Markets dar, eine regulierte Präsenz in Großbritannien aufzubauen.

Großbritannien ist ein wichtiges globales Finanzzentrum mit schätzungsweise 19 Millionen aktiven Tradern (2024), Tendenz steigend. Die FCA genießt hohes Ansehen für ihre strengen Standards in Bezug auf Transparenz und Verbraucherschutz und gilt als eine der renommiertesten und anspruchsvollsten Regulierungsbehörden der Branche; der Erhalt einer Zulassung ist daher nicht selbstverständlich.

„Wir sind sehr stolz, diesen Meilenstein geschafft zu haben", sagt Gareth Derbyshire, Sprecher für Ultima Markets. „Die Zulassung durch die FCA spiegelt unser langfristiges Engagement für den britischen Markt und unsere Fähigkeit, dessen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, wider. Sie setzt den Maßstab dafür, was britische Trader von uns erwarten können: Transparenz, Integrität und eine klare Fokussierung auf ihr Trading-Erlebnis."

Ultima Markets plant, ab 2026 Kunden aus Großbritannien aufzunehmen und ein lokalisiertes Angebot zu lancieren, das eine eigene Website, verbesserte Compliance-Systeme und auf die FCA-Standards zugeschnittene Plattformfunktionen umfasst. „Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Erwartungen in vollem Umfang zu erfüllen", so Derbyshire weiter. „Das bedeutet mehr als nur das Einhalten aller Vorschriften. Unsere Produkte, unsere Schulungsangebote und unser Support werden speziell für britische Trader konzipiert und entwickelt."

Trader im Vereinigten Königreich können sich auf den Zugang zum vollständigen CFD-Angebot von Ultima Markets freuen, darunter Forex, Indizes, Rohstoffe und Aktien – handelbar über führende Plattformen wie MetaTrader 4 (MT4). Über die Trading Academy von Ultima Markets erhalten Trader aller Erfahrungsstufen zudem die Möglichkeit, ihre Handelsziele aktiv zu verfolgen und praktische Fähigkeiten sowie Finanzwissen aufzubauen.

Ultima Markets wurde 2016 gegründet und wird von der Financial Services Commission auf Mauritius reguliert. Das Unternehmen ist für seine schnelle Ausführung, hohe Liquidität und vielfältigen Trading Tools bekannt.

Ultima Markets ist zudem der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist und damit verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln in seine Geschäftstätigkeit integriert sowie Bildungsinitiativen im Bereich Nachhaltigkeit über die Ultima Impact Foundation fördert.

Ultima Markets ist ein lizenzierter, preisgekrönter Multi-Asset-Broker, der Zugang zu über 250 CFD-Instrumenten in den Bereichen Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet. Das Unternehmen wurde kürzlich als „Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025" ausgezeichnet und ist der erste CFD-Broker, der dem UN Global Compact beigetreten ist.

