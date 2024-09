WorldSkills Lyon 2024

Die Welt versammelt sich bei den 47. WorldSkills-Wettbewerben bei Fähigkeiten und Spitzenleistungen

WorldSkills Lyon 2024 hat am Dienstag in Lyon, Frankreich, begonnen. Vom 10. bis 15. September messen sich 1.400 Teilnehmer aus fast 70 Ländern und Regionen in 59 verschiedenen Bereichen, von der Bautechnik über Mode und persönliche Dienstleistungen bis hin zum Ingenieurwesen.

Die Ausstattung des Wettbewerbs ist einfach beeindruckend. Seit dem 26. August arbeiten mehr als 500 Menschen unermüdlich daran, das Messezentrum Eurexpo in Lyon in ein modernes Trainings- und Wettkampfzentrum zu verwandeln. Jeder Workshop wurde sorgfältig so konzipiert, dass er realen Bedingungen entspricht, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Umgebung arbeiten können, die ihrem zukünftigen Arbeitsplatz entspricht und in der sowohl technische Fähigkeiten als auch Anpassungsfähigkeit getestet werden.

Die Aufregung erreichte ihren Höhepunkt bei der Eröffnungsfeier am Dienstag, den 10., einer großen Feier von Talent, Leidenschaft und Entschlossenheit. Vor einem begeisterten Publikum zogen alle Delegationen mit ihren Fahnen ein, die Sieger früherer Wettbewerbe hielten inspirierende Reden, und der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte den Wettbewerb offiziell für eröffnet. Dieser eindringliche Moment bildete den Rahmen für die folgenden intensiven Tage und verdeutlichte die Bedeutung der Berufsbildung und ihre Rolle bei der Gestaltung der künftigen Arbeitskräfte.

Der erste Wettkampftag liegt hinter uns und die Veranstaltung ist in vollem Gange. Wettbewerber aus allen Bereichen und Sektoren haben sich auf den Weg gemacht, um unter den wachsamen Augen einer Jury ihre Leistungen zu erbringen. Die Atmosphäre auf der Eurexpo ist von Konzentration und Energie geprägt, denn die Teilnehmer geben alles, um sich einen Platz unter den Besten der Welt zu sichern. Im weiteren Verlauf des Wettbewerbs versprechen die WorldSkills Lyon 2024 ein Schaufenster der Fähigkeiten, des Engagements und der Innovation zu werden. Die Welt schaut zu, wie diese jungen Fachleute die Grenzen ihres Handwerks ausdehnen, und der Schwung fängt gerade erst an.

