The Trader Funds

The Trader Funds feiert erfolgreiches Debüt auf der World of Trading 2024 in Frankfurt

Hongkong (ots/PRNewswire)

HONGKONG, 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ – The Trader Funds (im Folgenden TTF), unterstützt von der Magic Compass Group, einem führenden globalen Fintech-Unternehmen, hat soeben seine Teilnahme an der Messe World of Trading 2024, die am 22. und 23. November 2024 in Frankfurt, Deutschland, stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Sie ist eine der bedeutendsten Finanz- und Handelsveranstaltungen in Deutschland und Europa mit einer über 20-jährigen Geschichte. Die zweitägige Veranstaltung zog über 5.100 Besucher an und bot 48 Ausstellern und Sponsoren sowie 94 Seminare und Vorträge.

Unterstützung von Händlern durch innovative Programme und VR-Handelserfahrungen

Während der Veranstaltung stellte TTF sein Institutional Trader Program vor, eine dreiphasige Initiative zur Identifizierung von Top-Talenten für den Eigenhandel innerhalb der Magic Compass Group. Ein wichtiges Merkmal war die Einführung des einzigartigen TTF-Kontosystems, das den Besuchern ein vergünstigtes „Comet"-Konto bot, mit dem sie an der Trading Challenge teilnehmen und ihre Reise als Eigenhändler beginnen konnten. Der TTF-Stand zog Besucher aus Deutschland und ganz Europa an. Das Team erläuterte den Besuchern die Arbeitsweise des Unternehmens und die Wettkampfregeln und bot ihnen die Möglichkeit, mit VR-Geräten zu handeln und so ein immersives Handelserlebnis zu erleben.

Fesselnde Präsentationen durch das Team

Am ersten Messetag hielt Alex Zhou, Chief Marketing Officer von TTF und der Magic Compass Group, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Catalyst for Capital: Unleashing the Potential of Proprietary Trading with TTF." Die Präsentation vermittelte den Teilnehmern einen detaillierten Einblick in das innovative Eigenhandelsmodell von TTF.

Anschließend leitete Yuri Zanoni, Marketing Director von TTF und der Magic Compass Group, ein Seminar mit dem Titel „Boosting Success: How TTF Supports Your Trading Journey." Im Rahmen des Seminars wurden den Besuchern die einzigartigen Angebote von TTF vorgestellt, darunter die Eigenhandels-Challenge, die Teilnahmebedingungen und die TTF Academy.

TTF-Erfolg bei der World of Trading 2024

Die Teilnahme von TTF an der World of Trading 2024 zeigte erfolgreich das Engagement von TTF, Tradern durch innovative Programme und ansprechende Erlebnisse zu fördern. Mit dem Fokus auf Talententwicklung, einzigartigen Kontoangeboten und umfassenden Bildungsressourcen über die TTF Academy hat sich die Marke als wertvoller Partner für aufstrebende und professionelle Trader etabliert. Die enthusiastische Reaktion der Besucher, gepaart mit den aufschlussreichen Präsentationen der TTF-Führungskräfte, unterstreicht das wachsende Interesse an den TTF-Initiativen und bekräftigt den Auftrag des Verbandes, Trader auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. TTF kultiviert weiterhin Talente und pflegt Partnerschaften, um die Zukunft des Handels in Europa und darüber hinaus zu gestalten.