Fitshop erwirbt Kettler-Markenrechte von Trisport

Die Fitshop Gruppe, Europas führender Fachhändler für Heimfitnessgeräte mit Sitz in Schleswig, erwirbt mit Wirkung zum 31.10.2024 die Rechte an den Marken Kettler und HOI von der Schweizer Trisport AG. Das Signing erfolgte vorbehaltlich der Erfüllung vereinbarter Vollzugsbedingungen. Im Rahmen eines Asset Deals übernimmt Fitshop, ehemals Sport-Tiedje, neben den Kettler-Markenrechten im Bereich Sport auch den Warenbestand und die zugehörigen Webshops. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Seit der Eröffnung des ersten Sport-Tiedje-Shops 1984 in Schleswig sind wir Kettler-Partner", sagt Christian Grau, Inhaber und CEO von Fitshop. "Die starke Marke Kettler begleitet uns also vom ersten Tag unserer Unternehmensgeschichte an. Kettler wird nun ein wichtiger Teil der Fitshop-Markenfamilie." Fitnessgeräte von Kettler stehen besonders für das Training in den eigenen vier Wänden mit Heimtrainern, Ergometern, Laufbändern, Crosstrainern, Rudergeräten oder Kraftstationen.

"Fitshop war von Anfang an ein wichtiger Absatzkanal und Förderer für die Marke Kettler. Umso mehr freuen wir uns, dass Kettler nun bei Fitshop ein neues Zuhause gefunden hat", sagt Melanie Lauer, CEO Trisport AG.

Innerhalb der Fitshop Gruppe soll das Sortiment der deutschen Traditionsmarke zukünftig weiterentwickelt werden. "Als Spezialisten für den Heimfitnessmarkt wissen wir, wie beliebt die Marke Kettler nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa war und ist", sagt Christian Grau. "Kettler-Fans sind bei uns also weiterhin genau richtig."

Über Fitshop

Die Fitshop Gruppe, ehemals Sport-Tiedje, mit Sitz in Schleswig, ist mit 67 Filialen in Deutschland, Großbritannien, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Polen und Frankreich Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und gleichzeitig einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment weltweit. Das Unternehmen beliefert auch Fitnessstudios, Firmen, Sportvereine, Hotels und physiotherapeutische Praxen mit Profi-Geräten. Das Sortiment umfasst mit über 7.000 Artikeln Fitnessprodukte aller renommierten Hersteller sowie hochwertige Eigen- und Exklusivmarken. Kunden erhalten nicht nur Hilfe beim fachgerechten Aufbau der Geräte, sondern auch eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Die Fitshop Gruppe erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von über 124,4 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende. Mehr Informationen unter: www.fitshop.de

Über Kettler:

Kettler wurde 1949 von Heinz Kettler im Sauerland gegründet. Die Unternehmen der Kettler-Gruppe entwickelten, produzierten und vertrieben Sportartikel, Gartenmöbel sowie Spiel- und Kinder-Produkte. Die Sportartikel wurden zuletzt von der Schweizer Trisport AG entwickelt und vertrieben, die das Markenbild umfassend modernisierte und neue, innovative Geräte entwickelte, die vor allem durch ihr zeitgemäßes Design, die Konnektivität und den hohen Qualitätsanspruch eine Benchmark in der Branche setzten und Kettler so wieder zu einem der führenden Anbieter im Markt für Heimsportgeräte gemacht haben.