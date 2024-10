statworx GmbH

Neue Case Study mit hagebau: Wie ein KI-Chatbot von statworx Effizienz und Kreativität fördert

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die Handelsgesellschaft hagebau, ein europaweiter Verbund von Groß- und Einzelhändlern im Baustoff-, Holz- und Fliesenhandel und der Do-it-yourself-Branche, führt mit hagebauGPT eine eigene KI-Chatbot-Plattform ein. Die nun erscheinende Case Study des führenden KI-Beratungs- und Entwicklungsunternehmens statworx zeigt: Der KI-Chatbot läuft 100% datensicher in der hagebau-Infrastruktur, fördert die Effizienz und Kreativität im Unternehmen und stellt so einen bedeutenden Schritt in der digitalen Transformation dar.

hagebauGPT basiert auf einer CustomGPT-Technologie, die speziell auf die Bedürfnisse von hagebau zugeschnitten wurde. Die Herausforderung bei der Entwicklung und Anpassung bestand darin, eine datensichere Lösung bereitzustellen, die in der eigenen Infrastruktur von hagebau läuft. hagebauGPT erfüllt genau das: Durch die nahtlose Integration in bestehende Systeme und den Zugang zu Unternehmensdaten ermöglicht es Mitarbeitenden, interne Unternehmensdaten sicher zu nutzen, um alltägliche Aufgaben effizienter zu erledigen und neue Anwendungsfälle selbstständig zu erkunden.

Mit erweiterten Funktionen wie Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Multimodalität können Nutzer:innen, nicht nur mit Text, sondern auch mit Bildern interagieren. Dank spezialisierter Bots lassen sich maßgeschneiderte Anwendungen für Abteilungen und Rollen entwickeln. Gleichzeitig gewährleistet ein robustes Sicherheitsmodell volle Datensicherheit. Zudem fördert hagebauGPT die Effizienzoptimierung und unterstützt die interne Zusammenarbeit, indem es als kollaborative Plattform dient, auf der Nutzer:innen Anwendungsfälle und Best Practices teilen können. Das System wird kontinuierlich verbessert, um innovative und flexible Lösungen zu bieten, die den Geschäftsanforderungen von hagebau entsprechen.

„Innerhalb weniger Wochen konnten wir gemeinsam mit statworx einen erfolgreichen Proof of Concept für ein internes und gesichertes Sprachmodell auf die Beine stellen. Die Zusammenarbeit war jederzeit schnell, zielgerichtet und vertrauensvoll. Das Know-how und Mindset des Teams sind absolut empfehlenswert", so Dennis Vedder, Innovation & AI Manager bei hagebau.

Über statworx

statworx ist ein führendes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen für Daten und Künstliche Intelligenz (KI) in der DACH-Region. Wir unterstützen Unternehmen bei allen Aspekten der digitalen Transformation – von strategischer KI-Beratung über gezielte KI-Weiterbildung bis hin zur Entwicklung modernster KI-Lösungen. Seit mehr als 10 Jahren sind wir Ihr Partner für die gesamte KI-Transformation. In über 500 Daten- & KI-Projekten haben wir für über 100 Kunden aus nahezu allen Industrien innovative Lösungen entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.statworx.com.

Camilla Jeck, Marketing Manager, +49 (0)69 6783 067 – 51, camilla.jeck@statworx.com

Tarik Ashry, PR & Communications Specialist, +49 (0)69 6783 067 – 51, tarik.ashry@statworx.com

Infographic: https://mma.prnewswire.com/media/2542118/statworx_GmbH_hagebau_Infographic.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2542119/statworx_GmbH_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-case-study-mit-hagebau-wie-ein-ki-chatbot-von-statworx-effizienz-und-kreativitat-fordert-302288847.html