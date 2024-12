Chery Automobile Co., Ltd.

Sicherheit ist der ultimative Luxus: Cherys Flaggschiff TIGGO 9 feiert Weltpremiere

Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Am 19. Dezember wurde TIGGO 9 gleichzeitig in den VAE und Kuwait eingeführt. An der Veranstaltung nahmen Frau Ou Boqian, Generalkonsulin des chinesischen Konsulats in Dubai, Herr Wang Xiaojia, Commercial Counsellor, und Herr Zhang Guibing, Geschäftsführer von Chery International, teil. Tim Zhang, Geschäftsführer der Region Middle East, Chery International, stellte die strategischen Pläne von Chery für den VAE/GCC-Markt vor. Bei der Auftaktveranstaltung wurden der Kuwait Tower und der Burj Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten am selben Tag beleuchtet, was die globalen Ambitionen und Ziele von Chery symbolisiert.

Der TIGGO 9 zeichnet sich durch ein brandneues Familiendesign aus, bei dem die Vorderseite nach bionischen Prinzipien gestaltet wurde, um Stärke und Sicherheit zu betonen. Die Karosserie des Fahrzeugs folgt dem Goldenen Schnitt, um visuelle Harmonie zu schaffen. Was die Sicherheit betrifft, so erfüllt er, basierend auf dem Konzept „Sicherheit ist Luxus" die weltweiten Fünf-Sterne-Standards und ist mit einem L2+ ADAS ausgestattet, um die Fahrsicherheit zu gewährleisten. In Bezug auf intelligente Technologie ist es mit APA (Automatic Parking Assist), einem großen HD-Bildschirm und Hochleistungschips ausgestattet und setzt damit neue Maßstäbe für technologischen Luxus. Zu den weiteren Luxusmerkmalen gehören eine extrabreite Karosserie, eine 10-Punkt-Massage, die „One-Touch Recline"-Funktion und ein Sony-Audiosystem, die den Komfort des SUVs erhöhen. Die PHEV-Version kombiniert einen 1,5-Tonnen-Hybridmotor mit einem Dreigang-DHT-Getriebe für starke Leistung und einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 44,5 %. Die ICE-Version ist mit einem 2.0TGDI-Motor und einem 8AT-Getriebe ausgestattet und zeichnet sich durch außergewöhnliche Leistungen aus.

Die weltweite Markteinführung des Chery TIGGO 9 spiegelt ein genaues Verständnis der Verbrauchernachfrage auf dem Markt im Nahen Osten wider und dient als starke Ergänzung des globalen Produktportfolios von Chery.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2586690/TIGGO_9.jpg

