Erste Lounge von bk World und Tesla an Ladepark in Frankreich eröffnet

Roye (ots)

Die bk World, führender Betreiber von Aufenthalts-Lounges an Ladestationen, expandiert. Nach der Eröffnung mehrerer Standorte in Deutschland, kommen nun Lounges in ganz Europa hinzu. So können Elektroautofahrer in Frankreich ihre Ladepause nun in der neuesten bk World Lounge genießen.

Neue Lounge in Frankreich

Die Expansion der bk World Lounges beginnt mit einem neuen Standort im Norden Frankreichs. In Roye wird die Ladepause für Fahrer von Elektroautos am neuen Tesla Supercharger zu Quality Time.

An der Autobahn A1 zwischen Lille und Paris können Elektrofahrzeuge aller Marken, die mit CCS-Anschlüssen ausgestattet sind, an einem von 32 Tesla Superchargern der Generation V4 laden. Dort befindet sich die weltweit größte Flotte von V4-Ladegeräten an einer der meistbefahrenen Straßen Frankreichs.

bk World Lounge Roye - Das ist neu

Die bk World Lounge in Roye ist anders als alle bisherigen bk World Lounges. Basierend auf dem Tesla-Design, erfüllt sie die ganz individuellen Gestaltungswünsche der Marke.

Noch mehr Sitzplätze, eine große Auswahl an Snacks und Getränken in modernsten Automaten, Kaffee, Sanitärbereich und die komplett neu gestaltete Inneneinrichtung, machen die Pause in Roye zu einem Highlight.

Über bk World

Die Kombination aus Innovation, Technologie, Komfort und Service macht die Ladezeit in der bk World zur Quality Time. Wir denken das Laden von Elektroautos neu. Die innovativen und hyperflexiblen Lounges bieten den Gästen einen bequemen Sitzbereich mit einer außergewöhnlichen Auswahl an Snacks und Getränken sowie moderne sanitäre Einrichtungen. Bk World bietet Komfort und Sicherheit rund um die Uhr. Charge Point Operator profitieren von der schnellen Bereitstellung, von individuellen Anpassungsmöglichkeiten und einen Komplettpaket für den weltweiten Betrieb.

