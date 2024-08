Gotion High-Tech

Denisa Saková, stellvertretende Premierministerin der Slowakischen Republik, besuchte China und führte Gespräche mit Vertretern von Gotion High-Tech

Hefei, China (ots/PRNewswire)

Am 20. und 21. August besuchte Denisa Saková, stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin der Slowakischen Republik, an der Spitze einer Delegation, die sich aus Vertretern des Wirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums, der Botschaft der Slowakischen Republik in Peking und des Generalkonsulats der Slowakischen Republik in Shanghai zusammensetzte, die chinesische Stadt Hefei. Am 21. August unternahm die Delegation einen besonderen Ausflug zu Gotion High-Tech.

Während ihres Besuchs bei Gotion High-Tech besichtigten Denisa Saková und ihre Delegation die Ausstellungshalle des Unternehmens, das Batterievalidierungszentrum und das Gotion VW Unified Cell-Werk. Sie verschafften sich ein umfassendes Bild von den Forschungs- und Entwicklungs- sowie den Produktionskapazitäten von Gotion im Bereich Batterien. Die Delegation lobte die Innovationskraft von Gotion, seine hervorragenden Produktionsleistungen und seine globale Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus führten sie eingehende Gespräche über die künftigen Projektentwicklungen und strategischen Initiativen des Unternehmens in der Slowakei.

Während des Treffens betonte Denisa Saková, dass Gotion als erster chinesischer Batteriehersteller, der sich strategisch in der Slowakei niedergelassen hat, die volle Unterstützung der slowakischen Regierung für sein Batterie-Gigafabrik-Projekt erhalten wird, das zu einem erfolgreichen Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen China und der Slowakei werden soll.

Li Zhen, Vorsitzender von Gotion High-Tech, stellte fest, dass der Besuch der stellvertretenden Premierministerin Denisa Saková und ihrer Delegation eine große Ehre für Gotion ist und ihr Vertrauen in das Unternehmen widerspiegelt. Gotion hat die Slowakei als strategischen Ausgangspunkt für die Integration in die europäische Energiewende gewählt und wird fortschrittliche Technologien, Produkte und Produktionslinien in die Slowakei bringen, um so zur grünen Energiewende in der Slowakei und in ganz Europa beizutragen.

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Treffens gehören auch: Ladislav Kamenický, Finanzminister der Slowakischen Republik; Jaroslav Rybánsky, Berater des Ministerpräsidenten der Slowakischen Republik; Igor Pacolák, Generalkonsul der Slowakischen Republik in Shanghai; Marian Bocek, Mitbegründer und CEO von InoBat, dem lokalen Partner von Gotion in der Slowakei; Steven Cai, President des Geschäftsbereichs EMEA von Gotion.

