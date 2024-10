GAC

Wo Handwerk auf Technologie trifft: GAC stellt auf dem Pariser Autosalon 2024 das globale Strategiemodell AION V vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am 14. Oktober wurde der Pariser Autosalon 2024 auf der Paris Expo Porte de Versailles eröffnet. Auf dem Autosalon präsentierte GAC sechs neue Energiefahrzeuge, repräsentative Produktangebote und die neuesten Technologien und enthüllte die Pläne für die Präsenz von GAC auf dem europäischen Markt.

Auf dem diesjährigen Pariser Automobilsalon stellte GAC auch sein erstes globales strategisches Modell vor, den rein elektrisch betriebenen, robusten Smart SUV AION V. Der AION V, der für seine Elektrofahrzeugtechnologie der nächsten Generation bekannt ist, wird den europäischen Markt mit seinen fortschrittlichen Merkmalen erobern, darunter eine Batterie mit großer Reichweite, Schnellladefunktionen, ein energieeffizientes Design und sehr wettbewerbsfähige Preise in seiner Klasse. Dieser elegante, geräumige SUV kombiniert intelligente Konnektivität mit überlegenen Sicherheitssystemen und bietet umweltbewussten Verbrauchern ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Neben dem AION V präsentierte GAC drei weitere vollelektrische Fahrzeuge, nämlich den AION Y, den HYPTEC SSR und den HYPTEC HT, sowie zwei Plug-in-Hybridmodelle, den GAC E9 und den ES9. Avantgardistische Technologien wie die 7-kW-AC-Ladesäule (EN-Norm), der AION A480 Supercharger, der Quark Electric Drive, die Solid-State-Batterie und die Leichtbau-Bremsscheibe waren ebenfalls zu sehen und unterstrichen das umfassende Know-how und die vielversprechende Präsenz von GAC im Bereich der neuen Energien.

Im Rahmen dieser Weltklasse-Automesse stellte GAC offiziell seinen „Plan für den europäischen Markt" vor. GAC verfolgt einen sorgfältig strukturierten Ansatz, um die besonderen Anforderungen der Verbraucher in verschiedenen europäischen Ländern zu erfüllen.

Ab 2024 wird GAC eine robuste Kundendienstinfrastruktur aufbauen und mit führenden Unternehmen der Branche zusammenarbeiten, um schnelle und zuverlässige Reparaturdienste und ein dichtes Netz zu gewährleisten. Darüber hinaus wird GAC bis 2025 ein europäisches Transitlager fertigstellen, um die Effizienz der Teileversorgung zu verbessern.

GAC hat außerdem Thomas Schemera als globalen Betriebsleiter und leitenden Vizepräsidenten von GAC International eingestellt. Er ist eine weltweit anerkannte Führungspersönlichkeit und ein Experte mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der globalen Automobilindustrie. Er wird GAC dabei helfen, die Bedürfnisse und Vorlieben der europäischen Verbraucher besser zu verstehen, eine individuell zugeschnittene Kundenerfahrung sowie eine erstklassige Erfahrung im Einklang mit den Marktanforderungen zu bieten, um so das Vertrauen der lokalen Verbraucher in GAC zu stärken.

Unter dem Motto „Markteinstieg in Europa, Beitrag zu Europa" wird GAC die Zusammenarbeit mit der europäischen Industrie fortsetzen und qualitativ hochwertige High-Tech-Produkte, die in China und weltweit großen Anklang finden, auf den europäischen Markt bringen und damit die Qualitätsentwicklung von GAC auf dem Weltmarkt fördern.

