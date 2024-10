Stellar MLS

Universal Consulting Opportunities (UCO), eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, steht beim internationalen MLS-Forum in Mailand im Mittelpunkt

UCO, eine Tochtergesellschaft von Stellar MLS, einem führenden Multiple Listing Service in den USA und dem am schnellsten wachsenden weltweit, hat sich kürzlich in Italien mit führenden Persönlichkeiten aus der ganzen Welt zum zweiten jährlichen International MLS Forum getroffen. Die Veranstaltung, deren Teilnehmerzahl sich aufgrund der weltweiten Bewegung für mehr Vertrauen und Transparenz bei Immobilientransaktionen verdoppelt hat, bot eine einzigartige Plattform für Branchenführer. Das von der Real Estate Standards Organization (RESO) und dem europäischen Verband der Immobilienberufe (CEPI) organisierte und von UCO als einzigem Titelpartner maßgeblich unterstützte Forum brachte am 7. und 8. Oktober im Spazio Antologico in Mailand Vordenker und Innovatoren zusammen.

Zwei Tage lang standen kritisch relevante Inhalte von Immobilienexperten auf dem Programm. Das Forum befasste sich mit einer Reihe von Themen, angefangen bei der MLS-Kultur und den Ansichten der Makler über die Rolle der MLS als Dienstleistungsunternehmen bis hin zu den Unterschieden zwischen MLS und Portalen, den Unterschieden bei den Geschäftsmodellen weltweit, den staatlichen Vorschriften und der Lizenzierung sowie den neuen Technologien. Das Team von UCO spielte für den Erfolg der Veranstaltung und den Wert für die Teilnehmer eine wichtige Rolle, indem es an Podiumsdiskussionen teilnahm und diese moderierte sowie einen der beiden Konferenztage mit Sitzungen zur Förderung von Innovation, Transparenz und Effizienz ausrichtete.

Dr. Mathew Kallumadil, Vizepräsident für globale Märkte bei UCO und Vizepräsident für Technologie und Innovation bei Stellar MLS, leitete eine Podiumsdiskussion unter MLS-Pionieren, die sich vor allem an Interessenvertreter und Entscheidungsträger in Schwellenländern richtete und Einblicke für diejenigen bot, die kurz vor der weltweiten Einführung des MLS-Konzepts stehen.

„Wir freuen uns, an der Seite von weltweit führenden Unternehmen zu stehen, die sich für einen zukunftsweisenden Ansatz zur Umgestaltung der Immobilienbranche einsetzen", sagte Merri Jo Cowen, Geschäftsführerin von UCO und Stellar MLS. „Als Titelpartner des diesjährigen internationalen MLS-Forums war es uns eine Ehre, die weltweite Zusammenarbeit zu unterstützen, um das MLS-Konzept zu erforschen und zu verbessern und dabei Vertrauen und Transparenz zu fördern."

Neben Cowen sprachen als Hauptredner Sam DeBord, Geschäftsführer, RESO, Guy Valkenborg, Generaldirektor, CEPI, Moath Maqbool, Generaldirektor, ADRES, Abu Dhabi, VAE, Ramon Riera Torroba, Weltpräsident, FIABCI und John DiMichele, Vorsitzender 2025, Council of Multiple Listing Services (CMLS) und Geschäftsführer, Toronto Regional Real Estate Board vor mehr als 200 Fachleuten aus fünf Kontinenten und 51 Ländern.

Zum Abschluss des Forums wurde an Stellar MLS, die Muttergesellschaft von UCO, die Auszeichnung Leadership in Member Care verliehen. Nach Angaben des Beirats des Forums wird mit der Auszeichnung „eine Organisation gewürdigt, die insbesondere in schwierigen Zeiten außergewöhnliche Führungsqualitäten und Engagement gezeigt hat. Durch die Bereitstellung aktueller Informationen und die Aufklärung der Mitglieder bleiben diese informiert und widerstandsfähig. Mit der höchsten Zufriedenheitsrate auf der Grundlage des Mitgliederfeedbacks zeichnete sich diese Organisation durch eine starke Kommunikation und Transparenz aus. Die prompte und effiziente Beantwortung der Anfragen der Mitglieder zeugte von dem unermüdlichen Engagement, die Gemeinschaft zu unterstützen und auf ihre Bedürfnisse schnell und effektiv einzugehen."

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir für diese Auszeichnung ausgewählt wurden. Der Führungsgedanke leitet die Mitgliederbetreuung bei Stellar MLS und die Kundenbetreuung bei UCO ist die Grundlage dafür, wer wir sind und was wir tun", sagte Marion Weiler, Vizepräsidentin für globale Märkte bei UCO und Vizepräsidentin für Marketing und Kommunikation bei Stellar MLS. „Ich bin gespannt, wie sich die Gespräche in Mailand entwickeln werden und wie UCO die Bedürfnisse unserer globalen Gemeinschaft unterstützen kann, um den Fortschritt in Märkten auf der ganzen Welt voranzutreiben und sie jeweils dort abzuholen, wo sie sich auf ihrer MLS-Reise befinden."

Neben dem internationalen MLS-Forum haben Stellar MLS und UCO aktiv an anderen globalen Veranstaltungen und Initiativen teilgenommen und werden auch weiterhin einen zukunftsweisenden Ansatz zur Umgestaltung der Immobilienbranche auf globaler Ebene unterstützen. UCO hat kürzlich mehrere Vereinbarungen getroffen, um bewährte Verfahren für den Ausbau des MLS-Konzepts, das Vertrauen und Transparenz schafft, auszutauschen: als exklusiver strategischer MLS-Berater für MLS Leader auf dem rumänischen Immobilienmarkt, für die Beratung von Arab MLS zur Verbesserung der Immobilienpraktiken in der gesamten arabischen Region und darüber hinaus und zur Sondierung von Synergien mit Igluu, einem in Prag ansässigen Unternehmen für digitale Technologie, um das MLS-Konzept zu erweitern, Immobilienfachleute zu befähigen und den Wert für Verbraucher in Europa und weltweit zu erhöhen.

