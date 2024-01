Hinduja Global Solutions (HGS)

HGS veranstaltet dreitägige „Tech Roadshow" in Australien

Sydney (ots/PRNewswire)

HGS Roadshow mit Stopps in Canberra und Sydney.

Hinduja Global Solutions (HGS), ein führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen digitale Kundenerfahrung (CX), Geschäftsprozessmanagement (BPM) und digitale Mediendienste, hat in der Woche vom 17. Juli in Canberra und Sydney seine mit Spannung erwartete „HGS Tech Roadshow" in Australien veranstaltet.

In Canberra wurde die HGS Tech Roadshow von der renommierten India-Australia Strategic Alliance mitveranstaltet. Im Rahmen der Tech Roadshow fand eine Podiumsdiskussion im prestigeträchtigen National Press Club of Australia statt, die in Zusammenarbeit mit der Canberra Business Chamber veranstaltet wurde. Die Diskussion wurde von Shiraz Engineer von Asialink fachkundig moderiert. Zu den hochkarätigen Diskussionsteilnehmern gehörten Dane Richmond, Manager Asia Management – Austrade, Dave Roberts, Managing Director – TLR Global und Pushkar Misra, President und CEO von HGS APAC. Zu den wichtigsten Teilnehmern der Veranstaltung gehörten Vertreter des Australia India Business Council, von Asialink Business sowie Regierungsvertreter des Australian Capital Territory und der Australian Trade and Investment Commission. Die HGS Tech Roadshow bot eine hercorragende interaktive Plattform für Führungskräfte, Innovatoren und Technikbegeisterte, die die grenzenlosen Möglichkeiten der Datenanalyse und KI in der CX-Landschaft näher kennenlernen wollten.

In Sydney fand die Tech-Roadshow im angesehenen Royal Automobile Club statt, wo hochkarätige Gäste wie Tony Abbott, ehemaliger Premierminister von Australien, Dr. Jagviner Singh Virk, Vorsitzender der India Australia Strategic Alliance, und Dr. Sunil Chadda, Senior Advisor der Hinduja Group, die Veranstaltung besuchten. An der Veranstaltung nahmen auch der ehemalige Senator Zed Seselja, Senator Andrew Bragg und Dr. Peter Gangemi, Bürgermeister des Hills Shire Council, sowie die Hochkommissarin von Mauritius Marie Monty teil.

Die HGS Tech Roadshow hat erfolgreich dazu beigetragen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und das transformative Potenzial von Datenanalyse und KI bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse auf dem australischen Markt näher zu betrachten.

Informationen zu Hinduja Global Solutions (HGS) Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Optimierung des Customer Experience Lifecycle, digitale Transformation, Geschäftsprozessmanagement und digitales Medien-Ökosystem hilft HGS seinen Kunden jeden Tag, wettbewerbsfähiger zu werden. Das Kerngeschäft von HGS, der Bereich Geschäftsprozessmanagement (BPM), kombiniert Automatisierung, Analytik und künstliche Intelligenz mit fundiertem Fachwissen, das sich auf digitale Kundenerlebnisse, Back-Office-Verarbeitung, Contact Center und Personalmanagementlösungen konzentriert. NXTDIGITAL ( www.nxtdigital.in), der Geschäftsbereich Digitale Medien von HGS, ist Indiens führender Anbieter integrierter digitaler Bereitstellungsplattformen. Er liefert Dienste über Satellit, digitales Kabel und Breitband an über 5 Millionen Kunden in 1.500 Städten und Gemeinden.

Als Teil des Mischkonzerns Hinduja Group mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar verfolgt HGS einen „global-lokalen" Ansatz. HGS beschäftigt 20.683 Mitarbeitende in 35 Lieferzentren in neun Ländern, die für einige der weltweit führenden Marken in verschiedenen Branchen tätig sind. Für das Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, verzeichnete HGS einen Umsatz von 50,232 Mrd. Rupien (623,5 Millionen US-Dollar).

Auf https://hgs.cxerfahren Sie, wie HGS Kundenerlebnisse transformiert und Unternehmen für die Zukunft aufbaut.