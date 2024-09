Rainbow Wool

Rainbow Wool – Das erste Fashion Statement aus der Wolle schwuler Schafe

Köln (ots)

Eine Schaffarm in Nordrhein-Westfalen produziert das erste Textil aus der Wolle schwuler Schafböcke und setzt damit ein mutiges Fashion-Statement für die LGBTQIA+ Community.

Heute bringt Rainbow Wool die weltweit erste Kollektion auf den Markt, die aus der Wolle schwuler Schafböcke hergestellt wird. Der Erlös geht an den LSVD+ - Verband Queere Vielfalt.

Noch immer gilt Homosexualität in 62 Staaten als Verbrechen. Rainbow Wool finanziert deshalb Projekte, die queere Menschen im Kampf um Gleichstellung unterstützt.

Das Garn für Rainbow Wool kommt von über 20 schwulen Schafen der Schäferei Stücke in Löhne, Nordrhein-Westfalen. Schäfer Michael Stücke ist Mitglied des Gayfarmer Verbands und ermöglicht schwulen Böcken, die in der industriellen Zucht keinen "Wert" haben und deshalb meist getötet werden, ein Leben auf seiner Farm. Hier liefern sie nun kontinuierlich hochwertige Wolle für die Rainbow Wool Statement-Looks.

Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz: Der Star im Schafstall

Erster Fan: Bill Kaulitz (35) engagiert sich für das Projekt und hat mit den Designern Danny Reinke und Kilian Kerner den Haute-Couture-Look von Rainbow Wool mitgestaltet. Zusätzlich dazu ist eine einmalige Fashion-Kollektion entstanden, bestehend aus Statement-Pieces wie Schnürsenkeln, Patches und Caps. Sie ist ab dem 13. September auf rainbow-wool.de erhältlich.

Bill und die Patenschafe

Schäfer Stücke bietet auch Schafpatenschaften an: "Mit den zusätzlichen Einnahmen kann ich mehr Rainbow Wool produzieren und so noch mehr Initiativen unterstützen, die queeren Menschen ein gleichberechtigtes Leben ermöglichen." Und zugleich werden so auch weitere schwule Böcke gerettet.

Bill Kaulitz ist schon dabei. Seine Patenschafe heißen Karl und Wolli.

Rainbow Wool: The Style of Solidarity

Rainbow Wool sucht aktiv nach Kooperationen mit Modeunternehmen und lädt dazu ein, diese einzigartige Wolle in Designs zu verwenden - als Statement für Inklusivität in der Modewelt.

Die Idee zu Rainbow Wool stammt von Serviceplan.