displayactive.ch sichert exklusive Vermarktungsrechte für die Werbescreens der T&R Pharma AG

Herisau (ots)

displayactive.ch sichert sich ab 1. Januar 2025 die exklusiven Vermarktungsrechte für das Werbebildschirmnetzwerk der T&R Pharma AG.

Mit dem erfolgreichen Aufbau und der innovativen Vermarktung von Bildschirmnetzwerken in den LAVEBA Tankstellen-Shops und allen Migros Einkaufzentren in der Ostschweiz hat sich displayactive.ch in wenigen Jahren einen Namen gemacht.

Durch den Zuschlag von T&R Pharma AG wird das Netzwerk von displayactive.ch nun mit rund 220 Instore-Screens und etwa 240 Schaufensterscreens in und um Rotpunkt und TopPharm Apotheken erweitert und auf die gesamte Deutschschweiz ausgeweitet. Diese Erweiterung ermöglicht eine flächendeckende Kommunikation u.a. in den wichtigen Städten Bern, Basel, Luzern und Zürich als auch in touristischen Regionen wie Engelberg und dem Engadin. Mit einer beachtlichen Bruttoreichweite pro Spot bietet das Netzwerk den Werbekunden Zugang zu einem relevanten und stark frequentierten Kommunikationsumfeld.

displayactive.ch konnte sich in einem ordentlichen Einladungsverfahren durchsetzen und überzeugte durch starke Referenzen, innovative Vermarktungsansätze und einem wirtschaftlich attraktiven Angebot. "Wir freuen uns auf die spannende Zusammenarbeit", sagt Michael Bollinger, Geschäftsleiter der T&R Pharma AG.

Die T&R Pharma AG ist das grösste Netzwerk selbständiger Apotheken in der Schweiz und unterstützt seit Jahren eigenständig geführte Apotheken und schafft Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, auch in einem herausfordernden Marktumfeld erstklassige Dienstleistungen anzubieten.

Die Screens in den über 220 TopPharm und Rotpunkt Apotheken sind strategisch optimal platziert, um eine breite Zielgruppe an hochfrequentierten Orten anzusprechen. Viele Apotheken befinden sich in Einkaufspassagen, an Hauptstrassen oder in Einkaufszentren. Diese Standorte bieten eine sehr hohe Sichtbarkeit und sind die ideale Plattform für wirkungsvolle Werbekampagnen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir T&R Pharma AG mit unserem Angebot überzeugen konnten. Durch das Netzwerk der T&R Pharma AG stärken wir unsere Positionierung auf dem nationalen Markt und bieten unseren Kund:innen die Chance, ihre Botschaften einer noch breiteren Zielgruppe zu präsentieren", betont Marc Steiner, Geschäftsleiter von displayactive.ch.

Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite.