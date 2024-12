Wiser Technology

Wiser Technology vervierfacht Umsatz im 3. Quartal 2024 im Jahresvergleich

Konsolidierter Umsatzerlös in den ersten drei Monaten erreicht 7,4 Mio. Euro bei 28 % Bruttomarge und 6 % EBITDA-Marge

Der konsolidierte Umsatz für das dritte Quartal 2024 (Juli bis September) der Bianor Holding AD (BSE: BNR), die unter dem Markennamen Wiser Technology firmiert, wächst im Jahresvergleich um 310 % auf 7,4 Mio. Euro (gegenüber 1,8 Mio. Euro im gleichen Zeitraum 2023). Wiser Technology meldet für das dritte Quartal 2024 ein Finanzergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von knapp 0,5 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 6 % entspricht.

„Im dritten Quartal haben wir mit der Integration aller Wiser-Unternehmen unter einer einheitlichen Organisation und Marke begonnen und sehr bedeutende Fortschritte erzielt, während wir gleichzeitig die M&A-Transaktion mit Badin Soft abgeschlossen haben", berichtet Kosta Jordanov, CEO bei Wiser Technology. „Dank der Fusionen und Übernahmen wachsen unsere Einnahmen weiterhin schnell, und die Diversifizierung unseres Kundenstamms schreitet voran. Mit 28 % liegen unsere Bruttomargen auf dem Niveau der Margen weltweit führender IT-Dienstleister. Trotz der Kosten der Integration haben wir im dritten Quartal eine teilweise Erholung der EBITDA-Marge erreicht, da wir uns nach Abschluss der Fusionen und Übernahmen wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. Für die zweite Hälfte des nächsten Jahres, wenn wir in die letzte Phase des Integrationsprojekts eintreten, erwarten wir eine stetige Verbesserung der EBITDA-Marge. In der Zwischenzeit werden wir weiterhin aggressiv in organisches Wachstum investieren. Beispiele dafür sind die kürzliche Eröffnung eines Büros in Frankfurt und die Ernennung von Johan Bihl, ehemaliger Strategic Sales Director bei DXC, Wipro und Capgemini, zum Leiter unseres Geschäfts in Skandinavien", fügt Jordanov an.

Die Aktien von Wiser Technology werden im Premium-Segment der bulgarischen Börse unter dem Kürzel BNR gehandelt. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12,3 Mio. Euro an den öffentlichen Märkten durchgeführt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Generalversammlung plant die Geschäftsleitung eine Kapitalerhöhung um 160.000 Aktien, die unter allen Teammitgliedern aufgeteilt werden sollen, um eine Kultur der Eigenverantwortung und der Zusammenarbeit zu fördern – wichtige Voraussetzungen für das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens.

Der Q3 Earnings Call von Wiser Technology findet am 5. Dezember 2024 um 10.30 Uhr EET statt. Die Konferenzschaltung wird online eingerichtet und ist für alle Analysten, Investoren, Medien und die Öffentlichkeit zugänglich: nach Anmeldung.

Informationen zu Wiser Technology

Wiser Technology (BSE: BNR) entwirft, entwickelt und betreibt fortschrittliche unternehmenskritische Softwarelösungen für weltweit führende Unternehmen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden in den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Telekommunikation und Finanzdienstleistungen technologische Innovationen, umfassendes Fachwissen und hervorragende technische Leistungen.

Wiser Technology erbringt herausragende Dienstleistungen über seine Bereitstellungszentren in Bulgarien, Serbien und Griechenland, mit einem Team von über 550 führenden Softwareingenieuren und Informatikern. Das Unternehmen wendet ISO 9001/20001/27001, NATO AQAP 2110/2210 und TISAX-zertifizierte Prozesse an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sofia, Bulgarien, und ist im Premiumsegment der BSE notiert.

