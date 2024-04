Active Crisis Consulting LLC

EXZELLENTE FÜHRUNG IN PERSON: VIZEADMIRAL COLIN J. KILRAIN TRITT ACTIVE CRISIS CONSULTING ALS GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREKTOR UND BERATER DES VORSTANDS BEI

Dallas (ots/PRNewswire)

Active Crisis Consulting („ACC") fühlt sich geehrt, dass Vizeadmiral Colin James Kilrain dem Unternehmen als neuer Geschäftsführer und Berater des Vorstands beigetreten ist. Vizeadmiral Kilrain bringt aufgrund seiner fast vier Jahrzehnte währenden Karriere bei der US-Marine eine unglaubliche Fülle an Wissen und Erfahrung in den Bereichen nationale Sicherheit und globale Angelegenheiten in das Führungsteam von ACC ein. Vizeadmiral Kilrain war von 2021 bis 2023 Assistent des Vorsitzenden der Gemeinsamen Stabschefs und von 2019 bis 2021 stellvertretender Direktor für militärische Angelegenheiten bei der Central Intelligence Agency. Von 2016 bis 2019 diente er außerdem als Befehlshaber des NATO-Hauptquartiers für Sondereinsätze, als Befehlshaber des Sondereinsatzkommandos Pazifik und als U.S. Navy SEAL und Befehlshaber der Naval Special Warfare Group Two.

Jared Febbroriello, Geschäftsführer von Active Crisis Consulting, kommentierte:

„Wir freuen uns, Vizeadmiral Kilrain als unseren neuen Geschäftsführer und Vorstandsberater begrüßen zu dürfen. Colins bemerkenswerte Karriere als Marine-Führungskraft wurde im Feuer geschmiedet und am Boden verdient. Sein strategischer Scharfsinn ist von unschätzbarem Wert für jedes Unternehmen, das sich in der universellen Bedrohungslandschaft bewegt. Sein Fachwissen in geopolitischen Sicherheitsfragen zwischen den Großmächten und seine globale operative Erfahrung sind unbestritten.

Die grundlegende langfristige Wachstumsstrategie von ACC setzt auf Akquisitionen und profitiert von unserem Ruf, Weltklasse-Talente wie Colin und bahnbrechende Technologiepartner wie SEADAR anzuziehen. Ich kann den strategischen Wert von Colins Beiträgen für ACC und unseren bestehenden Kundenstamm gar nicht hoch genug einschätzen."

Active Crisis Consulting ( www.activecrisis.com) bietet Sicherheits- und Technologielösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen von Regierungsbehörden, Militär und Unternehmen entsprechen. Unser Team besteht aus weltweit anerkannten Experten, die ihr ganzes Leben im Regierungs- und Militärdienst verbracht haben. Wir sind stolz darauf, unvergleichliche Ergebnisse zu liefern. Unsere Sicherheits- und Schutzdienstteams gewährleisten die Sicherheit unserer Kunden in jeder Situation, und unsere erstklassigen Schulungsprogramme sind maßgeschneidert und nutzen neue Technologien, modernste Spezialtaktiken und elektronische Kampftechniken.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden auf die universelle Bedrohungslage vorzubereiten, indem wir Lösungen anbieten, die die Anforderungen von Beruf, Militär und Behörden neu definieren. (Active Crisis Consulting, 1920 McKinney Ave., 7FL, Dallas, TX. Neil McLean, info@activecrisis.com, (619)-772-6180)

SEADAR™ ist das erste Unterwasserradarsystem, das alle Arten von leitfähigen Materialien über und unter dem Meeresboden aufspüren, geolokalisieren und kartieren kann. ACC und SEADAR bieten Schleppsensoren, Überwachungs- und vernetzte Unterwassersicherheitssysteme an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2380305/Active_Crisis_Consulting_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2380306/ACC___VICE_ADMIRAL_COLIN_J_KILRAIN.jpg

