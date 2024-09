Norge Mining: Europäisches Bergbau-Großprojekt soll jahrzehntelang wichtige Materialien liefern

Norge Mining

Von der Lebensmittelsicherheit bis zur Verteidigung: Projektmeilenstein gewährleistet Unabhängigkeit der Lieferkette in Zeiten geopolitischer Unsicherheit

Ein Bergbauprojekt, das von der norwegischen Regierung für ein beschleunigtes Verfahren qualifiziert wurde, ist nun in der Lage, kritische und strategische Mineralien zu sichern (die für die Lebensmittelsicherheit, Verteidigung, Halbleiter, Batterien für EVs und grüne Technologien unerlässlich sind), nachdem ein wichtiger Meilenstein erreicht wurde, der die Durchführbarkeit des Projekts belegt.

Angesichts der wachsenden Nachfrage, aber der Abhängigkeit von einer begrenzten Zahl von Produzenten, wie China und Russland, ist die Schaffung einer neuen integrierten Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe in Europa zu einer strategischen Notwendigkeit geworden.

Norge Mining, das anglo-norwegische Mineralexplorationsunternehmen mit Weltklasse-Ressourcen an kritischen Rohstoffen im Südwesten Norwegens, freut sich, dass der Geschäftsplan für sein Eigersund-Projekt von unabhängiger Seite bestätigt wurde, was den Weg für eine garantierte Versorgung der Industrie in Europa und darüber hinaus für die nächsten Jahrzehnte ebnet.

Die „Vormachbarkeitsstudie" („PFS") für das Eigersund-Projekt, ein ökologisch und sozial nachhaltiges Bergbauprojekt auf der grünen Wiese, wurde für die erste der drei Zonen, die nur 5 % des gesamten Abbaugebiets ausmachen, erfolgreich abgeschlossen und beweist den wirtschaftlichen Nutzen der Gewinnung von Phosphat, Titan, Vanadium und Ferromagnetit.

John Vergopoulos, Chief Executive Officer von Norge Mining, sagte:

„Die heutige Nachricht ist ein wichtiger Schritt nach vorne, um die sichere Versorgung mit kritischen Mineralien zu gewährleisten, ohne die viele der Industrien, auf die wir so sehr angewiesen sind, insbesondere unsere Lebensmittelversorgung und grüne Technologien, ernsthaft gefährdet wären. In einer Zeit echter Ungewissheit war es noch nie so wichtig wie heute, in der Versorgungskette für kritische Materialien auf sich selbst gestellt zu sein. Die Bestätigung des Geschäftsplans von Norge Mining ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer vertikal integrierten, europäischen Bezugsquelle für kritische und strategische Rohstoffe der EU. Dies wurde erreicht, ohne unser Engagement für die höchsten Standards der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu beeinträchtigen, die für die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich sind.

In der PFS wird für die eine Zone des Eigersund-Projekts ein Nettogegenwartswert („NPV") von 2,01 Mrd. USD angegeben, der sich mit dem Fortschreiten des Projekts und der Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten voraussichtlich noch erhöhen wird. Die Lieferung von ZRMs (zertifizierte Referenzmaterialien) und strategischen Mineralien aus dieser ersten Zone ist für die ersten 23 Jahre des Abbaus mit einer erwarteten Jahresproduktion von zunächst 20 Mtpa vorgesehen.

Das Projekt Eigersund befindet sich im Explorationsgebiet Storeknuten des Unternehmens, das insgesamt 26 km2 umfasst und jetzt eine JORC-Mineralressourcenerklärung über insgesamt 3,2 Mrd. Tonnen aufweist, was nur 5 % der 520 km2 Explorationslizenzen des Unternehmens im Südwesten Norwegens ausmacht. Das Eigersund-Projekt stellt die erste Stufe der geplanten Bergbauaktivitäten des Unternehmens dar.

Die Kapitalkosten des Eigersund-Projekts werden in der PFS auf 2,31 Mrd. USD geschätzt, was die mit dem Tagebau, den Abraumhalden, der Aufbereitung und der Entwicklung der Infrastruktur verbundenen Investitionskosten einschließt. Die Möglichkeiten zur Senkung der Kapitalkosten werden im Laufe des Projekts geprüft.

Die Abbaurechte für das Eigersund-Projekt wurden von der norwegischen Regierung im Juni dieses Jahres zusammen mit den Abbaurechten für alle anderen Explorationslizenzgebiete des Unternehmens vergeben, was die größte jemals vergebene Fläche von über 26 km2 in der Geschichte Norwegens darstellt.

Das Unternehmen ist bestrebt, beim Eigersund-Projekt die höchsten Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen, und hat in Norwegen ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, NM R&D, gegründet, das alternative Verwendungsmöglichkeiten für die Abraumhalden des Bergwerks untersucht und möglicherweise kommerzielle Anwendungen im Bauwesen, in der Landwirtschaft und anderen Branchen findet. Neben der Verringerung des Abfalls würden solche Anwendungen die Wirtschaftlichkeit des Eigersund-Projekts weiter verbessern.

Nach Abschluss der PFS wird eine Überbrückungsstudie durchgeführt, um die Projektoptimierung und Möglichkeiten wie die Nutzung der Abraumhalden zu bewerten. Sobald diese Überbrückungsstudie abgeschlossen ist, wird eine endgültige Machbarkeitsstudie („DFS") beginnen.

Die PFS wurde gemeinsam von den Ingenieur- und Bergbauberatern des Unternehmens, Hatch, Norconsult und SRK, erstellt. Sie basiert auf der jüngsten JORC-konformen Ressourcenerklärung für Storeknuten, die am 25. Juni 2024 veröffentlicht wurde.

Parallel zu den Arbeiten an der PFS haben das Unternehmen und seine Berater das Potenzial für die Einbeziehung nachgelagerter Aktivitäten in das Eigersund-Projekt untersucht, insbesondere im Hinblick auf die Produktion von weißem Phosphor, Phosphorsäure, Titanmetall und Vanadium. Diese Arbeiten schreiten gut voran und werden voraussichtlich parallel zur DFS abgeschlossen werden.

Das Unternehmen hat in Deutschland ein Unternehmen, die NM Deutschland GmbH, gegründet, um die Möglichkeiten der nachgelagerten Produktion von Phosphor zu bewerten und zu entwickeln. Diese bedeutende Gelegenheit trägt der Tatsache Rechnung, dass die phosphorbasierten Industrien hohe Nachhaltigkeitsstandards in vor- und nachgelagerten Prozessen benötigen, um die ESG-Eigenschaften ihrer eigenen Produkte zu gewährleisten. Sie sind auch auf sichere Lieferketten angewiesen.

