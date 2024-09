Trasna

Trasna IoT-Gruppe erwirbt eSIM-Marktführer Workz

Dublin und Dubai, Vae (ots/PRNewswire)

Trasna Holdings, ein auf IoT-Kommunikation spezialisiertes Unternehmen, hat Workz, einen Pionier im Bereich cloudbasierter eSIM-Lösungen, übernommen und damit seine Kompetenzen im IoT-Bereich erheblich erweitert. Die Übernahme positioniert Trasna als einen der führenden Anbieter von aktuellen und zukünftigen mobilen IoT-Technologien wie SIM, eSIM und SoC.

Trasna, mit Hauptsitz in Irland und Niederlassungen in ganz Europa, bietet Halbleiterfähigkeiten und damit verbundene System-on-Chip (SoC)-Lösungen an. Die Integration des in Dubai ansässigen Unternehmens Workz ergänzt die Expertise in den Bereichen eSIM- und SIM-Hardware und -Software, einschließlich Over-the-Air-Services, Herstellung und Datenmanagement. Im Jahr 2021 etablierte sich Workz an der Spitze der eSIM-Technologie, indem es als erstes Unternehmen einen zertifizierten, cloudbasierten eSIM-Verwaltungsdienst einführte. Die Plattform wird derzeit von über 150 Netzbetreibern weltweit genutzt und wurde im vergangenen Jahr von Counterpoint Research als wichtige Innovation für die Branche bezeichnet.

Die Übernahme erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt auf dem Mobilfunkmarkt für das Internet der Dinge (IoT), da die Branche von herkömmlichen SIM-Karten auf eSIM (embedded SIM) und neue System-on-Chip-Technologien (SoC) wie iSIM (integrated SIM) umstellt. Die Nachfrage nach SIM-Lösungen der nächsten Generation von Telekommunikationsunternehmen, Geräteherstellern und IoT-Anbietern steigt mit dem Aufkommen neuer Technologien wie IoT und 5G stetig an. Nach Angaben von Counterpoint Research werden bis 2030 voraussichtlich über 9 Mrd. Geräte mit integrierter oder eingebetteter SIM-Technologie ausgeliefert werden. Die neu gestärkte Einheit soll diese Marktchance nutzen.

Stephane Fund, CEO von Trasna, sagte: „Ich freue mich sehr, dass Workz Teil der Trasna-Gruppe ist. Das Unternehmen genießt auf dem Markt einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Innovation und Agilität - Qualitäten, die wir aus erster Hand erfahren haben, da wir seit vielen Jahren mit ihnen als Partner zusammenarbeiten. Ich sehe Workz und Trasna als eine perfekte Ergänzung, die den Wert unseres IoT-Angebots erheblich steigert. Die Schaffung einer vollständigen End-to-End-Lieferkette bringt uns unserem Ziel näher, Marktführer auf dem mobilen IoT-Markt zu werden, was für uns und unsere Kunden eine spannende Zukunft bedeutet."

Informationen zu Trasna Trasna ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf Halbleiter- und Softwarelösungen für groß angelegte IoT-Implementierungen spezialisiert hat.

www.trasna.io

Informationen zu Workz

Workz ist ein weltweiter Anbieter von eSIM- und SIM-Lösungen mit einem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen für die Teilnehmerverwaltung, von der Hardware bis zur Software, vom SIM-Chip bis zu Over-the-Air-Teilnehmerverwaltungsdiensten.

www.workz.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494518/Trasna_CEO_Stephane_Fund.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/trasna-iot-gruppe-erwirbt-esim-marktfuhrer-workz-302236201.html